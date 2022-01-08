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"Нашли" младенца в мусорнике на морозе: подробности от закарпатских медиков

Историю придумали, чтобы не говорить правду о 16-летней роженице

сегодня, 16:50
Автор:

Лиля Воробьева
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В одном из населенных пунктов Закарпатской области местная жительница подняла на ноги медиков и полицию, заявив, что на свалке нашла новорожденного младенца.

"Нашли" младенца в мусорнике на морозе: подробности от закарпатских медиков

Медик с новорожденной девочкой / фото facebook.com/103zakarpat

Вчера, 7 января, диспетчеры, работающие в территориальном центре экстренной медицинской помощи, приняли звонок из одного из населенных пунктов Закарпатской области. Об этом информирует в социальных сетях "103 Закарпатье".

Медицинская бригада сразу выехала туда и зашла в дом закарпатской крестьянки, которая взволнованно начала говорить, что нашла едва живого ребенка на свалке в картонной упаковке. Медики сразу бросились, чтобы оказать помощь крохе, но дитя было чистенькое, переодетое и ничто не указывало, что оно остыло на морозе.

Работники медицинской бригады осмотрели малыша, обработали пуповину и сразу обратили внимание на разные неточности в рассказе крестьянки. Приехавшие следом работники местной полиции сразу все выяснили: где правда, а где — выдумки.

Оказывается, заботливая мамочка, придумав историю с мусорником и найденным там младенцем, решила таким образом скрыть от односельчан правду о том, что пополнение в этой крестьянской семье произошло немного преждевременно, по вине юной дочери, родившей ребенка. Родители боялись, что скажут земляки, поэтому и начали придумывать "свою" историю с младенцем и коробкой на свалке.

Юную роженицу и ее крошечную дочь, родившуюся дома, забрали в одно из медицинских учреждений. Оба сейчас в удовлетворительном состоянии под наблюдением медиков.

Вместе с тем, несколько дней назад в городе Харьков прохожие нашли мертвого ребенка. Как установили правоохранители, ее мама – иностранка, ей всего 22 года и она учится в одном из высших учебных заведений этого города. Сейчас она под наблюдением медиков.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Закарпатье ночью взошли селевые потоки: несколько населенных пунктов затоплены, повреждены две дороги.


 



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Источник: https://www.facebook.com/103zakarpat/posts/350617966792022
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