Напуганные потерями на войне в Украине: российские оккупанты сходят с ума на фронте

русские оккупанты сходят с ума после того, как побывали на передовой. Военные России напуганы огромными потерями среди своих сослуживцев. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на новые разговоры оккупантов, что перехватила СБУ.

Российские оккупанты сходят с ума на войне (фото из открытых источников)

Российские кафиры сходят с ума, побывав на передовой. Они очень напуганы своими потерями на войне в Украине.

"У меня из офицеров никого нет. Два 300-х офицера, два 200-х. Просто из 84 человек осталось 30, нах*й…" – жалуется оккупант своему бывшему коллеге, который лечит ранения в России. Собеседник не возражает: "Там, говорят, люди с ума сходят… слышал, нет? С ума сходят, которые приезжают, на ноль…". Так что после выздоровления раненый и не собирается в Украину: "Здесь нех*й делать... Пацана привезли, ногу отъе*ашило... Дверь, нах*й, прямь оторвана у машины, вон он без ноги лежит... оно таких денег не стоит". И это, хоть и запоздалое, но вполне правильное понимание ситуации", — говорится в сообщении СБУ.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что россияне пытались устроить "Боинг-2". СБУ помешала противнику. Украинским спецслужбам удалось обезвредить вражескую ДРГ, которая собиралась сбить пассажирский самолет, после чего, как это уже было с малазийским Боингом в небе над Донбассом, обвинить в этом украинских защитников и союзников Украины, оказывающих Киеву военную помощь. Результатом многоэтапной спецоперации СБУ явилось задержание и нейтрализация глубоко законспирированной российской диверсионно-разведывательной группы. Почерк россиян хорошо известен. Вновь должны были пострадать мирные граждане, причем в Беларуси или России. Российские террористы намеревались сбить воздушное судно в небе над одной из этих стран.





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