Напал после операции: в Волынской области нападающий изнасиловал девушку

В Волынской области, в одном из сельских населенных пунктов местный житель совершил сексуальное насилие над молодой женщиной, которая только перенесла гинекологическое вмешательство и выписалась домой после лечения. Насильник, по приговору Локачинского районного суда получил 3 года и 8 месяцев тюремного заключения. Об этом сообщает ТСН.

Суд приговорил насильника к 3 годам и 8 месяцам тюрьмы (фото из открытых источников)

По словам сельского жительницы, в тот день, когда было совершено над ней надругательство, она приехала из больницы, приняла лекарство и пошла к родственникам.

Злоумышленник переступил ее за селом, начал цепляться, предлагать выпивку, спросил, где ее муж. Через свое состояние, она не могла далеко убежать от него. Сильный мужчина снова бросился на свою жертву, и совершил сексуальное насилие.

Молодая женщина звала на помощь, объясняла, что она только вернулась после гинекологической операции, замужем, умоляла не совершать над ней надругательство. Но насильник не давал ей кричать и угрожал расправой. Она едва осталась жива, пообещав молчать об этом насилии. Но, вернувшись домой, пошла в полицию.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Кривом Роге неизвестный изнасиловал женщину посреди улицы . Инцидент произошел в городе Кривой Рог. Сообщается, что в правоохранительные органы обратилась местная жительница 1985 года рождения. Она сообщила, что ее изнасиловал мужчина, проживающий в одном из сел Криворожского района. Прибывшие на место событий правоохранители обнаружили заявителя, которая рассказала им о том, что малознакомый ей житель Криворожского района нанес ей несколько ударов в область лица, а затем повалил на землю и надругался.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!