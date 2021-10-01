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Напал после операции: в Волынской области нападающий изнасиловал девушку

Во время полового акта она кричала, умоляла этого не делать, говорила, что у нее есть ребенок, муж, однако насильник не остановился

1 октября 2021, 23:15
Автор:

Лиля Воробьева

В Волынской области, в одном из сельских населенных пунктов местный житель совершил сексуальное насилие над молодой женщиной, которая только перенесла гинекологическое вмешательство и выписалась домой после лечения. Насильник, по приговору Локачинского районного суда получил 3 года и 8 месяцев тюремного заключения. Об этом сообщает ТСН.

Напал после операции: в Волынской области нападающий изнасиловал девушку

Суд приговорил насильника к 3 годам и 8 месяцам тюрьмы (фото из открытых источников)

По словам сельского жительницы, в тот день, когда было совершено над ней надругательство, она приехала из больницы, приняла лекарство и пошла к родственникам.

Злоумышленник переступил ее за селом, начал цепляться, предлагать выпивку, спросил, где ее муж. Через свое  состояние, она не могла далеко убежать от него. Сильный мужчина снова бросился на свою жертву, и совершил сексуальное насилие.

Молодая женщина звала на помощь, объясняла, что она только вернулась после гинекологической операции, замужем, умоляла не совершать над ней надругательство. Но насильник не давал ей кричать и угрожал расправой. Она едва осталась жива, пообещав молчать об этом насилии. Но, вернувшись домой, пошла в полицию.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Кривом Роге неизвестный изнасиловал женщину посреди улицы . Инцидент произошел в городе Кривой Рог. Сообщается, что в правоохранительные органы обратилась местная жительница 1985 года рождения. Она сообщила, что ее изнасиловал мужчина, проживающий в одном из сел Криворожского района. Прибывшие на место событий правоохранители обнаружили заявителя, которая рассказала им о том, что малознакомый ей житель Криворожского района нанес ей несколько ударов в область лица, а затем повалил на землю и надругался.


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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/krichala-ta-blagala-vidpustiti-na-volini-cholovik-zgvaltuvav-divchinu-yakiy-zrobili-ginekologichnu-operaciyu-1879198.html
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