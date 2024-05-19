Нападение на Фицо: появилась новая информация о здоровье премьер-министра Словакии

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк рассказал новую информацию о состоянии здоровья премьер-министра Роберта Фицо. По словам Калиняка Фицо остается в больнице, однако его состояние стабильное, а "худшие страхи позади".



Роберт Фицо будет несколько недель в больнице. Фото из открытых источников

После консультаций врачей в больнице в Банской Быстрице специалисты сделали новые выводы о здоровье Фицо. Как сообщил Роберт Калиняк, премьер-министру нужно много времени для восстановления, однако его состояние стабильное.

"Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо тяжелое и нуждается в интенсивной терапии, но это не угрожает его жизни. Худшее, чего мы боялись, позади", — сказал министр обороны Словакии.

По словам Калиняка, пострадавшему во время теракта премьер-министру Роберту Фицо нужно отдохнуть, ведь он до сих пор нуждается в палате интенсивной терапии. Врачи указывают, что реабилитация и восстановление подстреленного словацкого политика будут продолжаться не менее нескольких недель.

Пока Фицо невозможно транспортировать, поэтому он останется в больнице в Банской Быстрице.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в попытке убийства Роберта Фицо заметили "российский след". Оказалось, что нападающий, совершивший попытку покушения на словацкого премьера, имеет связь с пророссийскими неонацистами Словакии.

Также "Комментарии" писали, что после сообщения президента Сербии Александара Вучича со словами поддержки Фицо, ему поступили угрозы. Кроме Вучича, угрожали также убийством премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и президенту Республики Сербска Милораду Додику.



