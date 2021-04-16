logo
Русский Українська

BTC/USD

62058.10

ETH/USD

2461.48

LTC/USD

309.79

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Нападение на активистов в Мариуполе: есть жертвы
commentss НОВОСТИ Все новости

Нападение на активистов в Мариуполе: есть жертвы

По предварительным данным, мариупольский активист Александр Чушикин избил битой человека, в результате чего мужчина скончался

16 апреля 2021, 23:31
Автор:

Татьяна Веремеева

16 апреля, в Мариуполе, возле дома местного активиста и предпринимателя Александра Чушикина произошла драка, в результате которой один человек умер.

Нападение на активистов в Мариуполе: есть жертвы

Нападение на активистов в Мариуполе

Журналист местного канала ТВ-7 Вячеслав Твердохлеб опубликовал на своей странице в Facebook видео, на котором изображено, как на территории одного из частных домов происходит потасовка.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как Александр Чушикин избивает битой человека. В комментариях под видео местные жители написали, что этот человек умер в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу. По данным мариупольского издания MRPL, медики подтвердили эту информацию, а также рассказали, что у погибшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

Александр Чушикин на своей странице в соцсети заявил, что два человека позвонили ему с предложением купить за 15 тыс. грн флешку с компроматом на местного бизнесмена Николая Будыку, которого Чушикин обвиняет в незаконной деятельности. Активист говорит, что встреча была запланирована на вечер. Он отметил, что в оговоренное время пришли мужчина и женщина, которых Чушикин пригласил в свой летний дом, но когда мужчина зашел, женщина якобы открыла ворота и на территорию двора, по словам активиста, забежали несколько человек. Александр Чушикин заявил, что испугался за родных, которые находились в доме и отмечали его день рождения, и стал защищаться.

Супруга Александра Чушикина Ирина также опубликовала видео с места происшествия. Избитого мужчину держали сотрудники полиции, он истекал кровью и уже не мог стоять на ногах. В это время женщина говорила, что не нужно вызывать скорую помощь — вместо этого мужчину необходимо отправить в отделение полиции.

По данным Мариупольского районного управления полиции, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее "Комментарии" писали, что в Мариуполе мужчина убил топором знакомого, у которого арендовал жилье.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ