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Главная Новости Общество происшествия Нападение акулы в Египте: гиду, сопровождавшего украинцев, ампутировали ногу
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Нападение акулы в Египте: гиду, сопровождавшего украинцев, ампутировали ногу

Стало известно, что гид, который находился рядом с украинскими туристами во время нападения акулы, потерял конечность

сегодня, 18:14
Автор:

Диденко Светлана

Египетские власти впервые официально прокомментировали нападение акулы на украинских туристов, сообщает Комсомольская правда в Украине. 

Нападение акулы в Египте: гиду, сопровождавшего украинцев, ампутировали ногу

В Министерстве окружающей среды Египта сообщили, что  1 ноября обнародуют отчет с результатами расследования  происшествия, который произошел с украинскими туристами в Шарм-Эль-Шейке. 

Напомним несчастный случай произошел 25 октября в водах на территории национального заповедника Рас-Мохаммед,  недалеко от курортного города. 

Мохамед Салем, глава Агентства по охране природы Министерства окружающей среды Египта, рассказал, что семью спасла службы морской охраны. Тогда пострадавших туристов и гида доставили в медицинский центр в Шарм-эль-Шейхе. На сегодня члены пострадавшей семьи находятся уже в стабильном состоянии. 

Сообщается, что гид, который сопровождал украинцев, тоже пострадал из-за нападения хищника. В результате полученных травм мужчине пришлось ампутировать конечность.

Глава Агентства по охране природы акцентировал внимание на том, что Египет – ареал обитания одного из 30 наиболее видов акул, которые нападают на людей. Морские животные наносят серьезные увечья  и травмы при нападении.

Из-за недавнего происшествия национальный парк Рас Мохаммед временно закрыли.

Ранее "Комментарии" сообщали о состоянии ребенка из Украины, на которого напала акула



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