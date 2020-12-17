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Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса

Как и любую новость, факт смерти Кернеса люди воспринимают по-разному

сегодня, 18:14
Автор:

Вечканова Елена

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений после коронавируса. О смерти одиозного политика стало известно утром 17 декабря. В течение всего дня именитые и рядовые пользователи соцсетей не прекращают обсуждать детали этого события. "Комментарии" решили собрать хотя бы часть взглядов.

Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса

О смерти Кернеса стало известно утром 17 декабря. Фото из открытых источников


Офис Президента Украины отреагировал на новость о смерти Кернеса уже после обеда. Представители пресс-службы главы государства отметили, что бывший глава Харькова вкладывал в город "все свои эмоции и компетенции". При этом фигуру Кернеса называют неоднозначной, как и отношение общества к нему.

Не остался в стороне и известный политик Олег Ляшко. Выражая соболезнования родным и близким Кернеса, бывший нардеп вспомнил и о своих отношениях с покойным. В частности, Ляшко отметил, что они были давними политическими оппонентами, но их всегда объединяла любовь к Харькову.

Общественный деятель Игорь Мосийчук, комментируя смерть политика, подчеркнул, что со стороны команды Кернеса было достаточно цинично оперировать его именем во время избирательной кампании. По мнению Мосийчука, тяжелые проблемы со здоровьем четко указывали на потерю Кернесом дееспособности.

Особенно много чувств у пользователей Facebook вызвал сообщение городского головы Днепра Бориса Филатова. Очевидно, дружба между руководителями крупнейших украинских городов была действительно довольно прочной, ведь Филатов даже в собственном посте не может поверить, что пишет о Кернесе в прошедшем времени.

Интересно, что известная своими оппозиционными взглядами блогерка Елена Монова довольно скромно отреагировала на новость о смерти главы Харькова. Ранее Монова неоднократно выражала критику в адрес Геннадия Кернеса.

Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса - фото 2

Достаточно кратко прокомментировал событие и блогер Аркадий Бабченко.

Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса - фото 3

Не обошел трагического факта и нынешний Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. В своем Twitter-е он выразил искренние соболезнования всем, кто скучает по умершему Кернесу.

Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса - фото 4

В целом же пользователи соцсетей, как и всегда, высказывают диаметрально разные взгляды относительно смерти председателя Харьковского горсовета.

Некоторые действительно скучает и соболезнует родным. Отдельные пользователи даже пишут прощальную поэзию.


Больше всего сообщений от расстроенных смертью Кернеса встречается в сети Instagram.

Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса - фото 5
Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса - фото 6
Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса - фото 7
Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса - фото 8
Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса - фото 9
Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса - фото 10

Хотя есть и исключения.

Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса - фото 11


Twitter -юзеры основном реагируют на новость с сарказмом и даже радостью.

Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса - фото 12
Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса - фото 13
Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса - фото 14
Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса - фото 15
Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса - фото 16
Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса - фото 17
Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса - фото 18
Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса - фото 19


Кто-то не скрывает глубокого сожаления.

Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса - фото 20
Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса - фото 21
А некоторые из интернет-пользователей убежден, что отныне Геннадия Кернеса ждет справедливый суд.
Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса - фото 22
Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса - фото 23

Не обошлось, конечно, и без мемов, которыми украинцы уже привычно реагируют едва ли не на все события.
Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса - фото 24
Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса - фото 25
Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса - фото 26
Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса - фото 27
Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса - фото 28

Стоит отметить, что Сетью уже "гуляет" скрин с мессенджера VIBER, где родителей харьковских детсадовцев просят как можно быстрее прийти и забрать подарки (очевидно, закупленные от имени мэра), ведь "Кернес умер".

Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса - фото 29


Каждый человек имеет право на собственное мнение, поэтому в материале пытались всесторонне показать реакции украинцев. Завершить же подборку, думаем, можно одним из метких сообщений с Twitter, ведь в Харькове действительно ожидается большая политическая игра.

Начнется ли в Харькове игра престолов: соцсети реагируют на смерть Кернеса - фото 30


Ранее "Комментарии" делились реакцией соцсетей на декабрьские противостояния ФОП и силовиков на Майдане.

Также на портале можно ознакомиться с подборкой ТОП-цитат Геннадия Кернеса.


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