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Начальник УСБУ в Кировоградской области найден мертвым - СМИ

На теле мужчины было проникающее огнестрельное ранение

21 августа 2022, 10:36
Автор:

Анастасия
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В Кропивницком был найден мертвым начальник Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Александр Семенович Наконечный. Об этом сообщает издание Обозреватель, ссылаясь на собственные источники. 

Начальник УСБУ в Кировоградской области найден мертвым - СМИ

Александр Наконечный. Фото - УЦ

20 августа примерно в 22:50 супруга Наконечного обнаружила в квартире его  бездыханное тело. По словам СМИ, у мужчины было проникающее огнестрельное ранение тела. По предварительным данным, Наконечный мог совершить суицид. 

"По предварительным данным, совершил акт самоубийства с применением наградного огнестрельного оружия – пистолета", – указали источники.

Что известно об Александре Наконечном: 

Александр Наконечный родился и вырос на Винниччине. Окончил Национальную академию СБ Украины, затем проходил службу в Управление СБУ в Винницкой области. Спустя год был переведен в столицу. 

На протяжении двух лет работал в отделе контрразведки и более десяти – в подразделении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью киевского главка СБУ. Был подполковником. 

Должность начальника УСБУ в Кировоградской области получил в начале 2022 года. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что в России произошел пожар в военкомате, руководитель которого призывал убивать украинцевНеизвестные бросили зажигающую смесь в окно, после чего здание загорелось. Подробности читайте в нашем материале. 

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что у Зеленского ответили на призыв российского дипломата "не щадить украинцев"В Офисе президента еще раз напомнили, что сегодня мир имеет дело с фашисткой Россией. 



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Источник: https://incident.obozrevatel.com/crime/v-kropivnitskom-nashli-mertvyim-nachalnika-usbu-v-kirovogradskoj-oblasti-vse-detali.htm
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