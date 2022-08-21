Начальник УСБУ в Кировоградской области найден мертвым - СМИ

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В Кропивницком был найден мертвым начальник Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области Александр Семенович Наконечный. Об этом сообщает издание Обозреватель, ссылаясь на собственные источники.
Александр Наконечный. Фото - УЦ
20 августа примерно в 22:50 супруга Наконечного обнаружила в квартире его бездыханное тело. По словам СМИ, у мужчины было проникающее огнестрельное ранение тела. По предварительным данным, Наконечный мог совершить суицид.
"По предварительным данным, совершил акт самоубийства с применением наградного огнестрельного оружия – пистолета", – указали источники.
Что известно об Александре Наконечном:
Александр Наконечный родился и вырос на Винниччине. Окончил Национальную академию СБ Украины, затем проходил службу в Управление СБУ в Винницкой области. Спустя год был переведен в столицу.
На протяжении двух лет работал в отделе контрразведки и более десяти – в подразделении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью киевского главка СБУ. Был подполковником.
Должность начальника УСБУ в Кировоградской области получил в начале 2022 года.
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