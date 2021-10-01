Начались судороги: в Тернополе 2-летний мальчик надышался угарным газом

В городе Тернополь медики спасают маленького мальчика, который надышался угарного газа. Об этом сообщает местный Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Маленький мальчик надышался угарным газом и потерял сознание в Тернополе (фото из открытых источников)

Несчастье имело место ночью, с 29 на 30 сентября. Где и при каких обстоятельствах малыш отравился вредными выбросами и почему родители это допустили — неизвестно. Но состояние мальчика тяжелое, у него начались судороги, он без сознания.

Сейчас малыша госпитализировали в детское областное клинического учреждение. Его перевели туда после того, как сотрудники центра оказали маленькому пациенту необходимую медицинскую помощь.

Какое сейчас состояние малыша, есть ли изменения к лучшему, пока не сообщается.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Тернополе неизвестные напали и жестоко избили 17-летнюю девушку в парке . Прошлый понедельник, 13 сентября стал действительно неприятным для молодой тернополянки. Во время прогулки, на нее бросились неизвестные злоумышленники и нанесли удары. Несовершеннолетняя горожанка упала на землю, а свидетели инцидента вызвали в городской сквер медиков. Как отметил врач, злоумышленник били несовершеннолетнюю после полуночи. Медработники вызвали сюда полицию и предоставили обиженной горожанке первую необходимую помощь. Далее ее забрали в больницу. В жертвы неизвестных преступников — травма грудной клетки, также были еще удары по лицу. Врачи говорят, что травмы у девушки серьезные, ее ждет лечение и длительный период реабилитации. С этим инцидентом разбираются полицейские, устанавливают неизвестных и причины конфликта, закончившегося рукоприкладством. Ведь родные девушки хотят выяснить, кто совершил преступление.

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