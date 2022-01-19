Нацгвардейцам пришлось силой вытаскивать мужчину из воды в Ивано-Франковской области (ВИДЕО)



















В областном центре Ивано-Франковской области представители Нацгвардии, применяя силу, вытащили из проруби нетрезвого горожанина, который более 10 минут находился там во время праздника Крещения. Об этом 19 января информирует местное медиа Галка.

Мужчину спасли нацгвардейцы (фото из открытых источников)

Как рассказали очевидцы, нетрезвый горожанин пришел к реке, зашел в прорубь, где все погружались и остался там. Земляки давали ему советы уже выходить из холодной воды, потому что это могло отразиться на его здоровье, но купальник никого не слушал. Поэтому горожане позвали на помощь находившихся неподалеку представителей Национальной гвардии.

Купальника бойцы принудительно вытащили из воды и вызвали медиков. Муж еще и не хотел одевать на себя свои вещи, но нижняя часть ярого купальника посинела от долгого пребывания в воде.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в ПЦУ прокомментировали традицию "купаться в проруби" на Крещение. О традиции погружения в ледяную воду на Крещение нигде нет никаких церковных записей. В Православной церкви Украины (ПЦУ) еще раз напомнили верующим, что купание в проруби не является рекомендацией от священнослужителей. Более того, нет ничего общего с традициями в этот день. В церкви в этот день просят относиться к воде уважительно. Поэтому просят не осквернять воду своими купаниями в обнаженном виде, употреблении алкогольных напитков и нецензурной брани. В ПЦУ добавляют — вода не смывает грех, потому что грех не извне, а в душе. Поэтому нужно покаяться и очиститься с помощью церковных таинств в храме.

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