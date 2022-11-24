НАБУ объявило в розыск нардепа Волынца: известная причина

Народного депутата 9-го созыва от фракции "Батькивщина" НАБУ объявило в розыск. Политика подозревают во внесении недостоверных данных в электронную декларацию почти на 1,79 млн гривен. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на пресс-службу НАБУ.

Михаил Волынец (фото из открытых источников)

"НАБУ разыскивает народного депутата Украины IX созыва, подозреваемого во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год в целом на почти 1,79 млн грн", — говорится в сообщении ведомства.

Известно, что НАБУ и САП 17 ноября 2022 года сообщили нардепу Михаилу Волынцу о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год почти на 1,79 млн грн. По ч.1 ст.366-2 Уголовного кодекса Украины было возбуждено дело. Правоохранители установили, что политик не внес в свою электронную декларацию за 2020 год информацию о доходах и внедорожнике Toyota Highlander, которым пользуется нардеп, он зарегистрирован на его сына. Расследование было начато по материалам, которые собрали журналисты "Схемы".

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева. СБУ объявила в розыск бывшего президента РФ, заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность украинского государства. Украина обвиняет Медведева по ст. 110 ч. 2 Уголовного кодекса (посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные лицом, являющимся представителем власти), сообщили в ведомстве. Санкции ст. 110 ч. 2 предусматривают лишение свободы на срок от 5 до 10 лет за решеткой.

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