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Главная Новости Общество происшествия На Житомирщине загадочно умерли мать с дочерьми: что известно об их смерти
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На Житомирщине загадочно умерли мать с дочерьми: что известно об их смерти

Вероятно семья отравилась грибами

сегодня, 22:00
Автор:

Лиля Воробьева

На Житомирщине, в населенном пункте Коростень ушли из жизни местная жительница и две ее дочери. Предыдущая версия, которую озвучили местные правоохранители, непредсказуемая смерть житомирянок могла произойти из-за интоксикации в их организмах. Об этом сообщает отдел коммуникаций Нацполиции Житомирщины.

На Житомирщине загадочно умерли мать с дочерьми: что известно об их смерти

В Коростене внезапно умерла пенсионерка с двумя дочерьми (фото из открытых источников)

Одна из горожанок за несколько дней до трагедии делала ремонт своему 84-летнем знакомому, приводя в порядок его жилище. Во время работы ей внезапно стало плохо.

Женщина умерла в чужом доме, не дождавшись экипажа скорой помощи,  что спешил оказать ей помощь.

Сын покойной  утром  следующего дня пришел в квартиру, чтобы заняться организацией похоронной процедуры, но не смог открыть дверь. С помощью местных коммунальщиков, он  зашел туда и в комнате нашел умершими свою старенькую 77-летнюю бабушку и 48-летнюю младшую сестру матери, которая тоже не подавала признаков жизни.

На место беды по тревожному вызову приехали полицейские. Они открыли уголовные дела по факту неустановленной смерти двух человек.

Представители следствия не зафиксировали признаков постороннего проникновения: окна были целы, дверь никто не взламывал. Но полицейские обнаружили банки с грибами и покупными алкогольными напитками. Все это изъяли для экспертизы и выяснения дальнейших обстоятельств трагедии.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Житомирщине ребенок погиб в пожаре. Хозяйка вышла во двор и услышала, что трещит шиферная кровля. Хозяйка поняла, что шифер горит и сразу позвонила на линию "101". Пока ехали спасатели, женщина искала своего 6-летнего сына, но не могла его докричаться.


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Источник: https://zt.npu.gov.ua/news/novini-z-rajoniv/u-korosteni-policzejski-rozsliduyut-obstavini-smerti-trox-zhinok-z-odnijeji-rodini/
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