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Главная Новости Общество происшествия На Западной Украине задержали торговцев поддельными COVID-сертификатами
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На Западной Украине задержали торговцев поддельными COVID-сертификатами

Разоблачена преступная группировка, которая распространяла поддельные сертификаты о вакцинации по всей Украине

сегодня, 14:18
Автор:

Лилия Боровая

На Западной Украине задержали торговцев поддельными COVID-сертификатами

Подделка документов, фото из открытых источников

Во Львовской, Волынской и Черновицкой областях пресечена деятельность преступной группировки, которая изготовляла и реализовывала международные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.  

"Подделки изготавливали с использованием реквизитов лицензированных врачей и медицинских учреждений Украины, что позволяло их владельцам беспрепятственно пересекать границу иностранных государств", — говорится в сообщении СБУ.

Следствием установлено, что злоумышленники продавали COVID-сертификаты по 1,6 тыс. гривен. Спрос на международные свидетельства в среднем составлял по 20 экземпляров в день. Свои услуги дельцы предлагали через соцсети, а фальсифицированные документы по почте присылали заказчикам.

Сейчас открыто уголовное производство по ч.3 ст.358 "Подделка, сбыт или использование документов, печатей, штампов и бланков" Уголовного кодекса Украины. Злоумышленников ожидает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что в Одессе городской департамент здравоохранения проводит проверку информации о деятельности в городе лиц, занимающихся продажей COVIDертификатов стоимостью от 500 гривен до 250 долларов США.

Ранее "Комментарии" сообщали, что по представлению СБУ Совет Национальной Безопасности и Обороны Украины ввел санкции в отношении видеоблоггера Анатолия Шария, его жены Ольги Шарий, матери жены Шария Аллы Бондаренко и сайта "Страна". По словам руководителя СБУ Ивана Баканова, санкции ориентированы на противодействие распространению российской агрессии и разжиганию гибридной войны.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-likviduvala-pidpilnu-merezhu-iz-vyhotovlennia-falshyvykh-sertyfikativ-pro-vaktsynatsiiu-vid-covid19
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