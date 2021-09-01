На Западной Украине задержали торговцев поддельными COVID-сертификатами

Подделка документов, фото из открытых источников

Во Львовской, Волынской и Черновицкой областях пресечена деятельность преступной группировки, которая изготовляла и реализовывала международные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Подделки изготавливали с использованием реквизитов лицензированных врачей и медицинских учреждений Украины, что позволяло их владельцам беспрепятственно пересекать границу иностранных государств", — говорится в сообщении СБУ.

Следствием установлено, что злоумышленники продавали COVID-сертификаты по 1,6 тыс. гривен. Спрос на международные свидетельства в среднем составлял по 20 экземпляров в день. Свои услуги дельцы предлагали через соцсети, а фальсифицированные документы по почте присылали заказчикам.

Сейчас открыто уголовное производство по ч.3 ст.358 "Подделка, сбыт или использование документов, печатей, штампов и бланков" Уголовного кодекса Украины. Злоумышленников ожидает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что в Одессе городской департамент здравоохранения проводит проверку информации о деятельности в городе лиц, занимающихся продажей COVID-сертификатов стоимостью от 500 гривен до 250 долларов США.

Ранее "Комментарии" сообщали, что по представлению СБУ Совет Национальной Безопасности и Обороны Украины ввел санкции в отношении видеоблоггера Анатолия Шария, его жены Ольги Шарий, матери жены Шария Аллы Бондаренко и сайта "Страна". По словам руководителя СБУ Ивана Баканова, санкции ориентированы на противодействие распространению российской агрессии и разжиганию гибридной войны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!