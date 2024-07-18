На Закарпатье водитель напал с ножом на пограничника на блокпосту

На Закарпатье разгорелся скандал на блокпосту: 61-летний водитель микроавтобуса отказался останавливаться по требованию пограничников и во время конфликта ранил одного из них ножом. Пострадавший пограничник – ветеран, прошедший две боевые ротации в Донецкой области.

На Закарпатье водитель ранил ножом пограничника

По данным Государственной пограничной службы Украины, всё началось с того, что мужчина игнорировал стандартную процедуру остановки на блокпосту. Когда его транспортное средство было заблокировано, он не только отказался подчиниться, но и перешел к явным угрозам и физическому насилию.



На видеозапись инцидента, видно как водитель игнорирует требования пограничника опустить стекло и продолжает разговор по телефону. На замечание пограничника о нарушении правил водитель отвечает агрессивно, размахивая ножом.

На место происшествия была вызвана полиция. Только с применением силы и спецсредств удалось задержать агрессивного водителя. Теперь ему грозит уголовная ответственность за злостное неповиновение и нападение на правоохранителей.

“В конце концов, уже в присутствии полиции, пограничникам пришлось применять силу и спецсредства, чтобы нарушителя задержать. И теперь, за злостное неповиновение и нападение на правоохранителей, 61-летнему мужчине грозит уголовная ответственность”, — написали пограничники.

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