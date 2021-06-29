logo
Русский Українська

BTC/USD

35624.39

ETH/USD

2180.59

LTC/USD

144.68

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия На Закарпатье украли 1,5 млн гривен на строительстве больницы
commentss НОВОСТИ Все новости

На Закарпатье украли 1,5 млн гривен на строительстве больницы

Организаторы "схемы" присвоили себе 1,5 млн гривен на реконструкции больницы

сегодня, 13:30
Автор:

Лиля Воробьева

В СБУ разоблачили очередную коррупционную схему. В Закарпатской области присвоили более 1,5 миллиона гривен на строительстве отделения для пациентов с коронавирусом. Общая стоимость проекта составила более 10 миллионов гривен. Об этом пишет пресс-служба Службы безопасности Украины.

На Закарпатье украли 1,5 млн гривен на строительстве больницы

Организаторов "схемы" арестовали (фото: СБУ)

В 2020 году фирма выиграла тендер и должна была провести реконструкцию приемного отделения для больных на коронавирус.

В сообщении говорится, что участники "схемы" подделывали документы, вносили неправдивые данные, завышали стоимость строительных работ. Некоторые работы, которые были предусмотрены проектно-сметной документацией, были сделаны лишь на бумаге.

"Организаторы схемы постоянно вносили в акты выполненных работ неправдивые данные об объеме и стоимости строительства", — говорится в сообщении СБУ.

Руководителю фирмы, выполнявшей строительные работы уже сообщили об подозрении по ч. 5 ст. 191 (растрата имущества) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным лицам. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что СБУ обнаружила предателя в рядах Вооруженных Сил Украины. Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и задержали военнослужащего ВСУ, который был завербован так называемым "министерством государственной безопасности ДНР".

Правоохранители установили, что по заданию кураторов злоумышленник собирал и передавал информацию о местах дислокации, силы и средства одной из аэромобильных бригад ВСУ,  которая участвует в проведении ООС. Кроме этого, агент вражеской спецслужбы заявлял о готовности к проведению активных диверсионных актов против украинских военных. С этой целью человек накапливал оружие и средства поражения, которые были обнаружены и изъяты во время проведения санкционированных обысков.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-rozkradannia-na-budivnytstvi-viddilennia-pid-covid19-pryvlasnyly-15-mln-hrn
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ