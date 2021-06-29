На Закарпатье украли 1,5 млн гривен на строительстве больницы

В СБУ разоблачили очередную коррупционную схему. В Закарпатской области присвоили более 1,5 миллиона гривен на строительстве отделения для пациентов с коронавирусом. Общая стоимость проекта составила более 10 миллионов гривен. Об этом пишет пресс-служба Службы безопасности Украины.

Организаторов "схемы" арестовали (фото: СБУ)

В 2020 году фирма выиграла тендер и должна была провести реконструкцию приемного отделения для больных на коронавирус.

В сообщении говорится, что участники "схемы" подделывали документы, вносили неправдивые данные, завышали стоимость строительных работ. Некоторые работы, которые были предусмотрены проектно-сметной документацией, были сделаны лишь на бумаге.

"Организаторы схемы постоянно вносили в акты выполненных работ неправдивые данные об объеме и стоимости строительства", — говорится в сообщении СБУ.

Руководителю фирмы, выполнявшей строительные работы уже сообщили об подозрении по ч. 5 ст. 191 (растрата имущества) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным лицам. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что сайт "Комментарии" информировал своих читателей о том, что СБУ обнаружила предателя в рядах Вооруженных Сил Украины. Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и задержали военнослужащего ВСУ, который был завербован так называемым "министерством государственной безопасности ДНР".

Правоохранители установили, что по заданию кураторов злоумышленник собирал и передавал информацию о местах дислокации, силы и средства одной из аэромобильных бригад ВСУ, которая участвует в проведении ООС. Кроме этого, агент вражеской спецслужбы заявлял о готовности к проведению активных диверсионных актов против украинских военных. С этой целью человек накапливал оружие и средства поражения, которые были обнаружены и изъяты во время проведения санкционированных обысков.





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