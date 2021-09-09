На Закарпатье произошло землетрясение

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Антон Рудак
В Закарпатской области сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой в 2,5 балла, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Магнитуда толчков, фото "Суспільне"
По официальным данным, пострадавших нет.
Колебания земли чрезвычайники зафиксировали измерительными приборами накануне вечером вблизи села Брестов Мукачевского района. За помощью никто не обращался.
Землетрясения вблизи Карпат случаются часто. В июле толчки фиксировали в селе Монастырчаны в 2,5 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился на глубине 11 километров. Такие землетрясения находятся за пределами чувствительности людей, поэтому их никто не чувствует, говорят в Центре специального контроля национального космического агентства Украины.
Накануне сильное землетрясение всколыхнуло Мексику. Неподалеку от Акапулько колебания земли достигали 7,1 балла по шкале Рихтера. Из-за землетрясения погиб один человек, на которого упал столб. К спасателям поступали сообщения о камнепадах, оползнях и обрушениях стен в домах. Несколько мексиканских штатов остались без электричества и телефонной связи. Очаг землетрясения находился на глубине 12,5 километров. В сети есть немало видео этих событий.
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