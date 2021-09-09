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На Закарпатье произошло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали силу толчков в 2,5 балла

сегодня, 10:27
Автор:

Антон Рудак

В Закарпатской области сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой в 2,5 балла, сообщает пресс-служба ГСЧС.

На Закарпатье произошло землетрясение

Магнитуда толчков, фото "Суспільне"

По официальным данным, пострадавших нет.

Колебания земли чрезвычайники зафиксировали измерительными приборами накануне вечером вблизи села Брестов Мукачевского района. За помощью никто не обращался.

"Зафиксировано подземный толчок магнитудой 2,5 без негативных последствий. Обращений от граждан в ГСЧС не поступало", — отметили в ведомстве.

Землетрясения вблизи Карпат случаются часто. В июле толчки фиксировали в селе Монастырчаны в 2,5 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился на глубине 11 километров. Такие землетрясения находятся за пределами чувствительности людей, поэтому их никто не чувствует, говорят в Центре специального контроля национального космического агентства Украины.

Как ранее сообщал портал "Комментарии" , в июне подземные толчки произошли в Ивано-Франковской области. В селе Пасечная Надворнянского района сейсмологи зафиксировали толчки в 2,6 баллов по шкале Рихтера. К слову, это было не единственное землетрясение в этом регионе в июне. Чуть раньше толчки в 2 балла были в селе Манява.

Накануне сильное землетрясение всколыхнуло Мексику. Неподалеку от Акапулько колебания земли достигали 7,1 балла по шкале Рихтера. Из-за землетрясения погиб один человек, на которого упал столб. К спасателям поступали сообщения о камнепадах, оползнях и обрушениях стен в домах. Несколько мексиканских штатов остались без электричества и телефонной связи. Очаг землетрясения находился на глубине 12,5 километров. В сети есть немало видео этих событий. 


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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-dobu/128696.html
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