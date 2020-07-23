На Закарпатье депутат на внедорожнике устроил смертельное ДТП

На Закарпатье, в селе Ботар, произошла смертельная авария с участием депутата. Вчера поздно вечером народный избранник от Виноградовского районного совета на своем Toyota Land Cruiser сбил 19-летнего парня на мотоцикле: в результате аварии молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом в своем Telegram пишет местный журналист Виталий Глагола.

В полиции говорят, что депутат на внедорожнике выезжал с обочины и влетел в мотоцикл, который уже двигался по дороге. Парень 2001 года рождения слетел с байка и получил тяжелейшую травму головы. Глагола пишет о том, что за рулем находился 51-летний депутат, который и ранее становился виновником смертельной аварии в конце 1990-х, правда, тогда наказания якобы избежал.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в аварии под Киевом погибла целая семья. После столкновения на Старообуховской трассе автомобиль, в котором находились родители с тремя детьми, превратился буквально в кучу металлолома. Супруги и их восьмилетняя дочь скончались на месте. Еще двоих детей - 10-летнего и 12-летнего мальчиков - забрали в больницу. Спасти младшего медикам не удалось. Выжил только 12-летний мальчик. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Ранее его состояние оценивали как критическое.

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