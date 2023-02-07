На Волыни задержали трех чиновников "Укртрансбезопасности": что известно

Представители Службы безопасности Украины задержали двух инспекторов и одного экс-сотрудника Госслужбы безопасности на транспорте, получавших взятку от автоперевозчика.

В Луцке задержаны трое чиновников Укртрансбезопасности (фото из открытых источников)

Об этом сообщает в социальных сетях управление СБУ в Волынской области.

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По данным сотрудников СБУ, несколько местных чиновников наладили преступную схему получения средств от автоперевозчиков грузов. Чиновники брали от автоперевозчиков средства за сэкономленное время, потому что за взятку пропускали грузовики вне очереди на международном пункте пропуска "Ягодин".

"Чиновники обещали вносить автомобили в информационную систему "єЧерга". Свои "услуги" они оценивали в 100 долларов США за один автомобиль", — отметили в СБУ.

Сейчас есть информация о нескольких фактах получения группой чиновников долларов от автоперевозчиков. Еще представители следствия установили, что взяточники потребовали плату в валюте от волонтеров и благотворительных фондов.

Два инспектора, которые были задержаны во время получения взятки, уже отстранены от исполнения должностных обязанностей, они также будут уволены, — прореагировали на этот факт представители "Укртрансбезопасности". Они отмечают, что разоблаченные с поличным работники работали по срочному контракту, и затем должны были проходить переаттестацию. Относительно третьего инспектора: он был уволен из "Укртрансбезопасности" в декабре 2022 года, потому что проявлял неэтичное поведение в отношении перевозчиков.

Сейчас инспекторам поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины экс-чиновникам грозит немалый срок – 10 лет заключения и конфискация имущества.

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