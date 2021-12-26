На вокзале Львова загорелся пассажирский вагон (ФОТО)

В ночь на воскресенье, 26 декабря, на железнодорожном вокзале Львова произошел пожар в пассажирском поезде "Киев-Ужгород".

Во Львове на перроне загорелся поезд / Фото: ГСЧС

Как сообщает ГСЧС во Львовской области, происшествие случилось в 03.45, когда поезд прибыл на львовский вокзал. Пассажиров быстро эвакуировали, поэтому никто не пострадал, а вагон, где произошло возгорание, отцепили и переместили на запасной путь.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, с помощью специальных аппаратов защиты органов дыхания и зрения приступили к ликвидации возгорания, и в 05.00 пожар был полностью ликвидирован.

Сообщается, что огонь уничтожил электрощитовое и служебное помещение проводников на площади в 4 квадратных метра. Пассажиров пересадили в другой вагон, и поезд отправился в путь с опозданием на 19 минут.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства пожара, сумма ущерба пока уточняется.





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