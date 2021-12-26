logo

BTC/USD

49971.12

ETH/USD

4038.64

LTC/USD

155.33

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия На вокзале Львова загорелся пассажирский вагон (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

На вокзале Львова загорелся пассажирский вагон (ФОТО)

На железнодорожном вокзале во Львове, ночью 26 декабря, загорелся вагон поезда «Киев-Ужгород»

сегодня, 11:50
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

В ночь на воскресенье, 26 декабря, на железнодорожном вокзале Львова произошел пожар в пассажирском поезде "Киев-Ужгород". 

На вокзале Львова загорелся пассажирский вагон (ФОТО)

Во Львове на перроне загорелся поезд / Фото: ГСЧС

Как сообщает ГСЧС во Львовской области, происшествие случилось в 03.45, когда поезд прибыл на львовский вокзал. Пассажиров быстро эвакуировали, поэтому никто не пострадал, а вагон, где произошло возгорание, отцепили и переместили на запасной путь. 

Пожарные, прибывшие на место происшествия, с помощью специальных аппаратов защиты органов дыхания и зрения приступили к ликвидации возгорания, и в 05.00 пожар был полностью ликвидирован. 

Сообщается, что огонь уничтожил электрощитовое и служебное помещение проводников на площади в 4 квадратных метра. Пассажиров пересадили в другой вагон, и поезд отправился в путь с опозданием на 19 минут. 

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства пожара, сумма ущерба пока уточняется. 

На вокзале Львова загорелся пассажирский вагон (ФОТО) - фото 2

Напомним, что из столицы Украины в Славское будет курсировать скоростной поезд "Интерсити" под названием "Лыжный экспресс". Он будет курсировать не каждый день, а только в отдельные даты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на днях в Бангладеше произошел пожар на пассажирском пароме. Согласно данным в СМИ, возгорание образовалось в машинном отделении, а затем пламя охватило и палубу. Люди были вынуждены прыгать в воду, в попытках спастись.

Читайте также, что в Соединенных Штатах Америки прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Согласно данным СМИ, возгорание образовалось во время ремонта установки гидроочистки. Также пламя затронуло часть производства бензина на заводе. По предварительным данным, в результате происшествия пострадало четыре человека.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lv.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/17451.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!