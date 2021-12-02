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УЗ запускает «Лыжный экспресс»: как будет курсировать поезд

Укрзализныця снова запустит «Лыжный экспресс» на курорт

сегодня, 11:59
Автор:

Козлова Альбіна
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Из столицы Украины в Славское будет курсировать по тому же маршруту поезд Интерсити под названием "Лыжный экспресс". Об этом сообщают в пресс-службе "Укрзалізниці".

УЗ запускает «Лыжный экспресс»: как будет курсировать поезд

Интерсити+ будет возить украинцев на курорт, фото из Twitter

Поезд будет курсировать не каждый день, а только в отдельные даты. Известно, что экспресс будет ездить 24, 26 и 30 декабря 2021, 2, 6, 8 января 2022 года. "Лыжный экспресс" №745/746 сообщением Киев — Славское будет отправляться из столицы в 6 часов утра и прибывать в Славское после обеда, в 13:54.

С курорта поезд отправится в 16:20 и довезет туристов в столицу в 23:50. В пути туристы будут находиться более семи часов. Экспресс будет останавливаться на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе.

Сообщается, что по этому маршруту запустят скоростной поезд марки Hyundai Rotem. В прошлом году уже курсировал подобный экспресс. Услугами УЗ по этому маршруту воспользовались более 26 тысяч граждан. Напомним, что в Славском находится горнолыжный курорт в Карпатах.

Как сообщал портал "Комментарии", "Укрзализныця" начала большие реформы для обновления транспортной отрасли. Уже стартовала президентская программа "Большая стройка" для украинской железной дороги. Поэтому через два года эта отрасль должна полностью обновиться и улучшить качество предоставляемых для украинцев услуг.

Также мы сообщали, что "Укрзалізниця" потратит миллиард гривен на то, чтобы достроить киевский железнодорожно-автомобильный мост, который еще иногда называют "мост Кирпы" или "Дарницкий мост". Этот мост является одним из самых дорогих объектов Украины, потому что на его строительство потратили до 1,5 млрд долларов в 2004-2011 годах.


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Источник: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/570345/
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