На трассе Киев-Чоп перевернулся автобус: пострадало 14 человек

В воскресенье, 30 января, на трассе Киев-Чоп произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

ДТП на трассе Киев-Чоп (фото из открытых источников)

Известно, что авария случилась в 2 ночи недалеко от села Хватов Золочевского района (Львовская область). На дороге перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Харькова в Слупск (Польша). В результате ДТП пострадало 14 человек, их с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. О погибших не сообщается.

На месте происшествия работает полиция, а также сотрудники ГСЧС. Причина и обстоятельна ДТП выясняются.

Напомним, что во Львовской области произошла трагическая автотроща с участием грузовой фуры, жертвами которой стали два молодых человека. Под ее колесами сразу погиб 18-летний юноша, на год старшая его спутница тяжело травмирована и госпитализирована в отделение реанимации.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в городе Белгород-Днестровский произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие – легковое авто, несшееся автострадой на очень большой скорости, врезалось в придорожный столб. Водитель иномарки Daihatsu получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер.

Читайте также, что в Рязанской области (Россия), возле села Вослебово автобус, в салоне которого находилось более полусотни пассажиров, врезался в опору железнодорожного моста. В результате происшествия от полученных травм скончались пятеро человек. Еще более двух десятков граждан получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

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