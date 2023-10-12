На Титане обнаружили человеческие останки: новая информация о трагедии

Человеческие останки были найдены через четыре месяца после аварии подводной лодки "Титан" во время ее погружения к затонувшему кораблю "Титаник". Эксперты пытаются установить точную причину трагедии, после чего состоится суд, чтобы определить виновных в гибели пассажиров подлодки OceanGate.

Батискаф "Титан". Фото из открытых источников

В июне пять человек пытались использовать батискаф "Титан", чтобы опуститься на глубину около 4 км для осмотра затонувшего в 1912 году британского пассажирского лайнера "Титаник". Однако вскоре связь с командой была утрачена. Многодневные поиски, начавшиеся после исчезновения Титана с радаров, привлекли внимание всего мира. Считается, что батискаф взорвался 18 июня, когда погрузился в воды Атлантического океана.

Теперь береговая охрана сообщила, что подъем и транспортировка частей пропавшей подлодки была завершена, а на поверхности обломков были найдены человеческие останки. Они были собраны и доставлены американским врачам для исследования.

Среди погибших, участвовавших в погружении, были британский бизнесмен Гэмиш Гардинг, пакистанский предприниматель Шахзада Давуд и его сын, а также французский исследователь Поль-Анри Наржоле и генеральный директор OceanGate Стоктон Раш.

После завершения поисков останков пассажиров и обломков "Титана" следственная комиссия продолжит анализ и допрос свидетелей перед судом по делу о трагедии. После трагедии с батискафом "Титан" и гибелью директора Стоктона Раша компания OceanGate обанкротилась.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стали известны последние минуты жизни экипажа батискафа "Титан".

Также "Комментарии" писали, что были идентифицированы все люди на борту пропавшей подлодки, которая должна была исследовать "Титаник".