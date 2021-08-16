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Главная Новости Общество происшествия В Тернопольской области во время матча умер футболист: что произошло на поле
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В Тернопольской области во время матча умер футболист: что произошло на поле

Врачи "скорой" пытались реанимировать молодого спортсмена больше часа

16 августа 2021, 16:15
Автор:

Козлова Альбіна

В Тернопольской области во время матча умер футболист: что произошло на поле

Посреди матча умер футболист, фото из открытых источников

В Лановцах Тернопольской области внезапно умер футболист местной команды "Горизонт-Лановцы". Об этом сообщает ТСН.

В воскресенье, 15 августа, молодому спортсмену стало плохо после первого матча. На второй матч футболист Андрей Герасимчук не вышел. Он хотел пойти домой из-за ухудшения самочувствия, однако дойти до дома не успел. Андрей потерял сознание на футбольном поле, когда начался второй матч.

Игру прекратили. На место происшествия коллеги Андрея вызвали "скорую".

Врачи приехали оперативно и начали реанимировать футболиста. Впрочем, через полтора часа реанимационных мероприятий, которые не дали результата, медики констатировали смерть 29-летнего Андрея. На место приехала следственно-оперативная группа. Тело отправили на экспертизу для установления причин смерти. По факту данные внесены в Единый реестр государственных расследований. Обстоятельства смерти футболиста выясняются.

По словам Андрея Засядько, представителя местного футбольного клуба "Горизонт-Лановцы", футболисты не слышали раньше никаких жалоб на здоровье от Андрея.

Андрей Герасимчук играл в клубе больше 10 лет, был женат. Соболезнования родным, товарищам и коллегам умершего Андрея от имени Ассоциации футбола Кременецкого района высказал начальник отдела инфраструктуры, инвестиций и жилищно-коммунального хозяйства Лановецкого горсовета Сергей Ходанович.

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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/znepritomniv-ta-vpav-na-travu-v-ternopilskiy-oblasti-pid-chas-futbolnogo-matchu-pomer-29-richniy-cholovik-1847473.html
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