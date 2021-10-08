На Ровенщине учителя осудили за развращение ученицы

На Ровенщине суд признал виновным 22-летнего учителя танцев в развращении своей 10-летней ученицы и присудил ему три года условного срока. Об этом говорится в судейском приговора, опубликованном на сайте Единого госреестра судебных решений. Отмечается, что человек посылал 10-летней девочке непристойные фото и видео и требовал у нее ее фото без одежды. За это его приговорили на три года условного срока и отстранили от преподавания в течение этого срока. Он должен уплатить 100 тыс. Грн морального ущерба. Отмечается, что с конца января до середины февраля 2021 22-летний учитель развращал свою ученицу.

Ученица - фото из открытых источников

В частности, человек присылал 10-летней девочке фото своих гениталий, вел переписку сексуального характера и побуждал ребенка передавать эротические фото и видео. Впоследствии переписку увидела мама девочки и начала расспрашивать дочь. Девочка объяснила, что из-за страха, что учитель ее встретит и навредит никому об этом не рассказывала.

Напомним, в Днепропетровской области мужчина развращал малолетних. Об этом сообщает издание ТСН. Как стало известно, инцидент произошел в посёлке Соленое. В правоохранительные органы обратилась 26-летняя местная жительница, которая рассказала о том, что 62-летний мужчина развращал её дочерей 9 и 11 лет. По её словам, злоумышленник регулярно приглашал малолетних к себе домой, показывал им свои половые органы и касался ими к детям. Об этом ей рассказали сами дочери. Стражи порядка задержали правонарушителя. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Одессе мужчина посреди улицы развращал школьницу.

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