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На Ровенщине учителя осудили за развращение ученицы

сегодня, 04:30
Автор:

Ольга Чародий

На Ровенщине суд признал виновным 22-летнего учителя танцев в развращении своей 10-летней ученицы и присудил ему три года условного срока. Об этом говорится в судейском приговора, опубликованном на сайте Единого госреестра судебных решений. Отмечается, что человек посылал 10-летней девочке непристойные фото и видео и требовал у нее ее фото без одежды. За это его приговорили на три года условного срока и отстранили от преподавания в течение этого срока. Он должен уплатить 100 тыс. Грн морального ущерба. Отмечается, что с конца января до середины февраля 2021 22-летний учитель развращал свою ученицу.

На Ровенщине учителя осудили за развращение ученицы

Ученица - фото из открытых источников

В частности, человек присылал 10-летней девочке фото своих гениталий, вел переписку сексуального характера и побуждал ребенка передавать эротические фото и видео. Впоследствии переписку увидела мама девочки и начала расспрашивать дочь. Девочка объяснила, что из-за страха, что учитель ее встретит и навредит никому об этом не рассказывала.

Напомним, в Днепропетровской области мужчина развращал малолетних. Об этом сообщает издание ТСН. Как стало известно, инцидент произошел в посёлке Соленое. В правоохранительные органы обратилась 26-летняя местная жительница, которая рассказала о том, что 62-летний мужчина развращал её дочерей 9 и 11 лет.  По её словам, злоумышленник регулярно приглашал малолетних к себе домой, показывал им свои половые органы и касался ими к детям. Об этом ей рассказали сами дочери.  Стражи порядка задержали правонарушителя. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Одессе мужчина посреди улицы развращал школьницу.




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Источник: https://reyestr.court.gov.ua/Review/99979945
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