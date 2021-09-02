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На Ровенщине погибла офицер полиции: что случилось

Очевидцы вызвали на место скорую помощь и полицию

сегодня, 12:10
Автор:

Козлова Альбіна

В Ровенской области произошла авария с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

На Ровенщине погибла офицер полиции: что случилось

В аварию попала машина полицейских, фото Нацполиции

Вечером 1 сентября на трассе "Киев-Чоп", возле села Тараканов Дубенского района, столкнулись легковушка марки "Opel Combo" и грузовик марки "Volvo".

Водитель въехал в грузовик, который двигался впереди в попутном направлении. Известно, что в результате столкновения водитель попал в больницу, пассажирка погибла от тяжелых травм.

Как сообщают в полиции, за рулем автомобиля "Opel Combo" находился 39-летний житель Дубно. Мужчина занимал должность заместителя начальника Дубенского отдела полиции. Вместе с ним ехала участковая Дубенского отдела полиции.

Очевидцы вызвали на место скорую помощь и полицию. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, вызвала на помощь сотрудников Службы по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области.

Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали женщину с покореженного "Opel Combo", которую там зажало.

Карета "скорой" доставила водителя "Opel" с тяжелыми травмами в реанимацию районной больницы в Дубно. На момент ДТП оба полицейских находились вне службы.

Водитель грузовика, 47-летний житель Закарпатской области, не травмировался.

Все обстоятельства смертельного ДТП будут устанавливать следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Ровенской области.

В Главном управлении Национальной полиции инициировали служебное расследование, которое будут проводить сотрудники управления внутренней безопасности. Начальник Дубенского райотдела отстранен от исполнения обязанностей.

На Ровенщине погибла офицер полиции: что случилось - фото 2

В результате аварии погибла на месте 28-летняя Екатерина Доманская — участковый офицер полиции Дубенского районного отдела полиции. Девушка прослужила в полиции 7 лет и не дожила до дня рождения почти неделю. У погибшей осталась одна мать.

Как сообщал портал "Комментарии", в Ровенской области врачи спасли жизнь человеку, которого будто бы облили бензином и подожгли. Обгоревшего пациента разместили в одном из медицинских учреждений Ровенской области, а о преступлении проинформировали полицию. Сейчас правоохранители работают над тем, чтобы расследовать это происшествие и наказать виновных.

На Ровенщине погибла офицер полиции: что случилось - фото 3
На Ровенщине погибла офицер полиции: что случилось - фото 4
На Ровенщине погибла офицер полиции: что случилось - фото 5





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Источник: https://rv.npu.gov.ua/news/dtp/na-rivnenshhini-pravooxoronczi-vstanovlyuyut-obstavini-smertelnoji-avtoprigodi-za-uchastyu-policzejskix/
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