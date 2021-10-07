На Прикарпатье наказали мужчину, который готовил "покушение" на Зеленского

В Ивано-Франковском городском суде наказали мужчину, который в декабре 2020 года заявил о подготовке покушения на государственного главу Владимира Зеленского. В частности, виновный говорил о якобы минировании резиденции "Синегора", куда ехал украинский лидер под Новый год. Мужчина приговорен к трем годам лишения свободы. Об этом пишет издание РБК-Украина, ссылаясь на Реестр досудебных решений.

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Отмечается, что в декабре прошлого года мужчина сделал рассылку на электронную почту Службы безопасности и других государственных ведомств, в которой написал о подготовке покушения на Владимира Зеленского. В письмах обвиняемый написал: "Я готовлю покушение на президента Украины в Гуте".

После такой информации, сотрудники правоохранительных органов провели осмотр резиденции "Синегора", однако не обнаружили на месте взрывных устройств и других подозрительных веществ.

Журналисты сообщают, что мужчина признался в содеянном, объяснив свой поступок проверкой готовности правоохранителей для обеспечения защиты президента страны. В последствии суд приговорил его к трем годам тюрьмы. Однако по причине того, что подсудимый не отбыл часть наказания после предыдущего похожего инцидента, ему добавили еще один месяц.

Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что украинца незаконно приговорили к лишению свободы на срок свыше шести лет. Мужчину отправят в колонию строгого режима в Симферополе. Такой приговор Андрею Затхею вынес судья так называемого "Верховного суда Крыма". Андрею сообщили о подозрении в том, что он якобы готовил диверсию на аннексированном полуострове.





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