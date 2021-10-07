logo
Русский Українська

BTC/USD

54002.92

ETH/USD

3586.07

LTC/USD

179.92

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия На Прикарпатье наказали мужчину, который готовил "покушение" на Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

На Прикарпатье наказали мужчину, который готовил "покушение" на Зеленского

Гражданина приговорили к трем годам лишения свободы

сегодня, 17:38
Автор:

Елизавета Черных

В Ивано-Франковском городском суде наказали мужчину, который в декабре 2020 года заявил о подготовке покушения на государственного главу Владимира Зеленского.  В частности, виновный говорил о якобы минировании резиденции "Синегора", куда ехал украинский лидер под Новый год. Мужчина приговорен к трем годам лишения свободы. Об этом пишет издание РБК-Украина, ссылаясь на Реестр досудебных решений. 

На Прикарпатье наказали мужчину, который готовил "покушение" на Зеленского

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Отмечается, что в декабре прошлого года мужчина сделал рассылку на электронную почту Службы безопасности и других государственных ведомств, в которой написал о подготовке покушения на Владимира Зеленского. В письмах обвиняемый написал: "Я готовлю покушение на президента Украины в Гуте".

После такой информации, сотрудники правоохранительных органов провели осмотр резиденции "Синегора", однако не обнаружили на месте взрывных устройств и других подозрительных веществ. 

Журналисты сообщают, что мужчина признался в содеянном, объяснив свой поступок проверкой готовности правоохранителей для обеспечения защиты президента страны. В последствии суд приговорил его к трем годам тюрьмы. Однако по причине того, что подсудимый не отбыл часть наказания после предыдущего похожего инцидента, ему добавили еще один месяц. 

Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что украинца незаконно приговорили к лишению свободы на срок свыше шести лет. Мужчину отправят в колонию строгого режима в Симферополе. Такой приговор Андрею Затхею вынес судья так называемого "Верховного суда Крыма". Андрею сообщили о подозрении в том, что он якобы готовил диверсию на аннексированном полуострове.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/gotovil-pokushenie-zelenskogo-muzhchine-prikarpate-1633614603.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ