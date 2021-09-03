На Прикарпатье бастуют 900 учетелев из-за долгов по зарплатам (ФОТО)

В Долинской городской общине, что на Ивано-Франковщине, педагоги местных учебных заведений объявили забастовку из-за задолженности по зарплате. В 22 из них приостановлены занятия, уроки проходят только в четырех. Об этом проинформировала представителей Укринформа заместитель Долинского городского головы Алла Шевченко.

На Прикарпатье бастуют учителя из-за долгов по зарплатам (фото: Courtesy Photo / radiosvoboda.org)

С июня педагоги не получали заработанные деньги. За это время им задолжали почти 20миллионов гривен. Поэтому 900 сельских педагогов решили бастовать.

По словам чиновницы Долинской общины, педагоги пришли в свои учебные заведения, но в классы не пошли, уроки не прошли. Их руководители написали приказы о приостановлении учебного процесса.

Алла Шевченко объяснила, что такой большой долг у них возник "из-за несовершенства формульного расчета начисления образовательной субвенции и админреформы."

К этой городской общины досоединили 21 населенный пункт, где насчитывается 18 школ. В классах этих сельских школ небольшая заполняемость учеников. Загруженность на бюджет выросла, а помощи не было предусмотрено.

Так же в этой большой ОТГ не хватает школьных автобусов. Их насчитывается только четыре, а школ насчитывается 26.

Госслужащие Ивано-Франковской облгосадминистрации при содействии местного профсоюза работников образования убеждают педагогов приостановить забастовку до 20 сентября. Говорят, что разработали план выхода из кризиса. Облгосадминистрация подготовит и направит письмо в Кабмин о перераспределении образовательной субвенции в пределах области.

Вместе с тем профсоюзный лидер педагогов Долинской общины Иван Мельник сообщил, что деньги его коллегам уже начали поступать. Он надеется, что педагоги на днях получат всю свою зарплату.

По его словам, часть задолженной педагогам суммы, которая на 16 августа составила 22 миллиона, была уменьшена. Теперь она составляет 17милионов.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что на Прикарпатье требуют отставки председателя ОГА, которого СМИ связывают с Медведчуком .

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