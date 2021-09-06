На пляже оккупированного Крыма произошел оползень: пострадавших спасали отдыхающие

На пляже под Севастополем произошел оползень. Известно о двух пострадавших. Об этом сообщают в оперативной службе оккупированного полуострова.



Два человека пострадали от оползня на пляже, фото МЧС РФ

Недалеко от поселка Любимовка, на диком пляже произошел оползень. Отдыхающие позвонили в дежурную часть Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю и сообщили о ситуации. На место выехала "скорая", следственно-оперативная группа и спасатели 3-й пожарно-спасательной части.

Известно, что земля упала на молодых мужчину и женщину, которые лежали под земляным выступом на побережье. Травмированных передали медикам "скорой" для госпитализации. К операции привлекалось 30 человек и 9 единиц техники.

Предварительно, вес земли, которая обвалилась, составляет около 20 тонн.



Как сообщается на Telegram-канале "Типичный Крым", отдыхающие помогли пострадавшим выбраться. У них тяжелые травмы. Вещи потерпевших остались под слоем песка и глины.

Портал "Комментарии" писал, что в оккупированном Крыму проводятся массовые задержания крымских татар российскими силовиками. В течение 3 и 4 сентября в аннексированном Россией Крыму российские силовики похитили первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла и еще четырех крымских татар — Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеинова и Эльдара Одаманова. Как сообщила омбудсмен Людмила Денисова, 6 сентября в так называемых "судах" временно оккупированного Крыма состоится избрание меры пресечения задержанным. Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда уверен, что очередной виток репрессий против крымскотатарских активистов — это асимметричный ответ России на проведение Крымской платформы.

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