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На одном из крупнейших заводов Одессы прогремел взрыв - ВИДЕО

Люди, живущие в домах около Одесского нефтеперерабатывающего завода остались без электричества

сегодня, 08:44
Автор:

Виолетта Комаровская

На Одесском нефтеперерабатывающем заводе этой ночью прогремел мощный взрыв. Жители соседних домов услышали грохот и увидели сильную вспышку в районе электроподстанции. Незадолго до этого у них исчезло электричество, пишет "Думская".

Взрыв жители городского микрорайона Шкодова Гора услышали около полуночи. Изначально у них исчезло электричество. Уже через пять минут люди услышали грохот и заметили яркую вспышку на электроподстанции, которая расположена на территории самого завода. 

На одном из крупнейших заводов Одессы прогремел взрыв - ВИДЕО

Взрыв в Одессе. Фото: "Думская"

Пожарные не исключают, что после такого мощного взрыва могут быть жертвы. Однако никакой официальной информации по этому поводу пока не было. 

По данным журналистов, которые были на месте события, все вокруг было покрыто гарью а в воздухе стоял черный дым. Предварительно, на заводе рванула трансформаторная подстанция. Огонь после этого перебросился на сухую траву. 

Местные жители предполагают, что взрыв мог произойти из-за охотников за металлом. Те, мол, частенько наведываются за добычей на неработающий завод. В частности, вырезают там кабель. 

"Может, какой-то не тот кабель перерезали. У нас свет перед этим мигал. Транзитная линия Аджалык-Усатово идет как раз через завод", - рассказал одессит Сергей Шкодовой. 


Одесский нефтеперерабатывающий завод - один з крупнейших в Украине. Его остановили в 2010 году из-за сложной экономической ситуации на рынке нефти в Украине. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что в Московской многоэтажке прогремел взрыв


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