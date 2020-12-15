На обновленном Шулявском путепроводе Киева упали сразу три столбы освещения (видео)

Язык
Coinspot 15.12.2020
BTC/USD
19364.50
ETH/USD
585.55
LTC/USD
81.54
НБУ 15.12.2020
USD/UAH
28.00
EUR/UAH
34.05
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Дмитрий Симоненко
На обновленном Шулявском мосту Киева ЧП – тут рухнули основы трех фонарей для освещения путепровода. Очевидцы сообщают, что судя по отсутствию каких-либо следов креплений в опорах, они ничем не были зафиксированы, что привело к падению средств освещения менее, чем через год эксплуатации путепровода. Отметим, из бюджета на строительство моста потратили более 1 млрд грн.
На данный момент на путепроводе образовалась пробка из транспортных средств, что привело к парализации движения на всех четырех полосах.
Ранее "Комментарии" писали о том, что во Владивостоке произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, приведшее к нескольким пострадавшим и одной смерти. Так, из сводки правоохранителей и слов очевидцев стало известно, что "виновником" аварии стало грузовое транспортное средство — бетонопомпа. По всей видимости, у автомобиля была неисправна тормозная система — перед въездом на мост через реку водитель потерял управление, врезался в несколько легковых транспортных средств, протаранив их. Среди таковых была и маршрутка — от удара ее откинуло на тротуар, в результате чего пострадали три пассажира.
Кроме того, известно, что в социальных сетях появилось жуткое видео ДТП, которое произошло на Волыни. На записи видно, что автомобиль Opel белого цвета по всей видимости из-за сильного гололеда выехал на встречную полосу движения, где на всей скорости столкнулся с грузовиком DAF, который протянул легковой автомобиль еще несколько десятков метров. Opel в результате ДТП смяло полностью.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости