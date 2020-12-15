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Главная Новости Общество происшествия На обновленном Шулявском путепроводе Киева упали сразу три столбы освещения (видео)
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На обновленном Шулявском путепроводе Киева упали сразу три столбы освещения (видео)

Движение транспорта парализовано во все четыре стороны

сегодня, 16:44
Автор:

Дмитрий Симоненко

На обновленном Шулявском мосту Киева ЧП – тут рухнули основы трех фонарей для освещения путепровода. Очевидцы сообщают, что судя по отсутствию каких-либо следов креплений в опорах, они ничем не были зафиксированы, что привело к падению средств освещения менее, чем через год эксплуатации путепровода. Отметим, из бюджета на строительство моста потратили более 1 млрд грн.

На обновленном Шулявском путепроводе Киева упали сразу три столбы освещения (видео)

На данный момент на путепроводе образовалась пробка из транспортных средств, что привело к парализации движения на всех четырех полосах.


Ранее "Комментарии" писали о том, что во Владивостоке произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, приведшее к нескольким пострадавшим и одной смерти. Так, из сводки правоохранителей и слов очевидцев стало известно, что "виновником" аварии стало грузовое транспортное средство — бетонопомпа. По всей видимости, у автомобиля была неисправна тормозная система — перед въездом на мост через реку водитель потерял управление, врезался в несколько легковых транспортных средств, протаранив их. Среди таковых была и маршрутка — от удара ее откинуло на тротуар, в результате чего пострадали три пассажира.

Кроме того, известно, что в социальных сетях появилось жуткое видео ДТП, которое произошло на Волыни. На записи видно, что автомобиль Opel белого цвета по всей видимости из-за сильного гололеда выехал на встречную полосу движения, где на всей скорости столкнулся с грузовиком DAF, который протянул легковой автомобиль еще несколько десятков метров. Opel в результате ДТП смяло полностью.



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Источник: https://t.me/news_covidUA/4836
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