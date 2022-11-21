На некоторых трассах из Киева запретили движение грузовиков: где и на каких участках

На автомобильных трассах из столицы Украины в направлении Чопа и Ягодина в Житомирской области временно перекрыли движение для грузовиков. А все из-за сложных погодных условий. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на пресс-службу Укравтодора.

На трассах из Киева в Чоп и Ягодин запретили движение грузовиков (иллюстративное фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что в скором времени в этом регионе изменится погода, в частности, прогнозируют сильный снег и метель. С 18:00 будет введено ограничение движения для грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения. Речь идет о М-06 Киев – Чоп км 68 340 – 258 513; М-07 Киев – Ковель – Ягодин (на Люблин) км 79717 – км 245948.

В "Укравтодоре" объяснили, что такие ограничения приняли для того, чтобы не допустить дорожно-транспортные происшествия и возникновения пробок. Также в ведомстве отметили, что о снятии ограничения будет уведомлено дополнительно.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Украине возможны проблемы на дорогах из-за непогоды. 21 ноября в Украине на дорогах ожидается гололедица, сильные снегопады, которые могут привести к нарушению движения транспорта. Только в южных и юго-восточных областях страны будет нормальная погода. В сообщении говорится, что днем в северных регионах, Киеве, Киевской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях прогнозируют сильный мокрый снег и дождь, местами возможно налипание мокрого снега и гололедица. Следовательно, спасатели объявили и уровень опасности. Кроме этого, в ГСЧС водителей призывают по возможности воздержаться от дальних поездок и использования личного транспорта.