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На Львовщине "скорая" сбила пешехода на переходе: момент аварии попал на видео

Инцидент произошел на автостраде "Киев-Чоп"

8 октября 2021, 22:30
Автор:

Лиля Воробьева

Недалеко от столицы Западного региона Украины, карета скорой помощи в четверг, 7 октября, сбила человека на переходе. Этот инцидент имел место на автостраде "Киев-Чоп", в районе населенного пункта Солонка. Момент аварии попал на видео через регистратор другого водителя, который тоже ехал по трассе. Этот ролик выложил в сети львовский депутат Игорь Зинкевич.

На Львовщине "скорая" сбила пешехода на переходе: момент аварии попал на видео

Автомобиль "скорой помощи" (фото из открытых источников)

На ролике можно увидеть, как неслась медицинская карета, даже не уменьшив скорость перед пешеходным переходом, которым в это время шел местный житель.

Когда произошло несчастье, водитель медицинского авто таки остановился и присутствуют в нем медики начали спасать львовянина.

По информации отдела коммуникаций Нацполиции Львовщины, 33-летний житель соседнего населенного пункта Новый Раздел, получил травмы во время наезда, уже в больнице.

Полицейские возбудили уголовное производство по ч .1 ст. 286 — нарушение правил безопасности дорожного движения КК. Водитель скорой, которому исполнилось 64 года, грозит наказание сроком до 3 лет лишения свободы. Также на такое же время ему будет запрещено управлять транспортным средством. Сейчас по данному факту проходит расследование.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что сколько людей пострадали в ДТП на Львовщине . На Львовщине 3 сентября произошла смертельная дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области. В Рудках, находящихся в Самборском районе, на улице Самборской водитель не справился с управлением и разбился. Грузовой седельный тягач марки "Рено" сбил электроопору на тротуаре и въехал в продуктовый магазин.


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Источник: https://www.facebook.com/igor.zinkevych/posts/4491380050915585
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Обсуждения

Kvazi

8 октября 2021, 22:40

Правила дорожнього руху 3.1. Водії оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, можуть відступати від вимог розділів 8 (крім сигналів регулювальника), ... 18, ... за умови увімкнення проблискового маячка синього або червоного кольору і спеціального звукового сигналу та забезпечення безпеки дорожнього руху. За відсутності необхідності додаткового привертання уваги учасників дорожнього руху спеціальний звуковий сигнал може бути вимкнений. 4.13. У разі наближення транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком червоного та (або) синього кольору і (або) спеціальним звуковим сигналом пішоходи повинні утриматися від переходу проїзної частини або негайно залишити її.

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