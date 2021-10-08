На Львовщине "скорая" сбила пешехода на переходе: момент аварии попал на видео

Недалеко от столицы Западного региона Украины, карета скорой помощи в четверг, 7 октября, сбила человека на переходе. Этот инцидент имел место на автостраде "Киев-Чоп", в районе населенного пункта Солонка. Момент аварии попал на видео через регистратор другого водителя, который тоже ехал по трассе. Этот ролик выложил в сети львовский депутат Игорь Зинкевич.

Автомобиль "скорой помощи" (фото из открытых источников)

На ролике можно увидеть, как неслась медицинская карета, даже не уменьшив скорость перед пешеходным переходом, которым в это время шел местный житель.

Когда произошло несчастье, водитель медицинского авто таки остановился и присутствуют в нем медики начали спасать львовянина.

По информации отдела коммуникаций Нацполиции Львовщины, 33-летний житель соседнего населенного пункта Новый Раздел, получил травмы во время наезда, уже в больнице.

Полицейские возбудили уголовное производство по ч .1 ст. 286 — нарушение правил безопасности дорожного движения КК. Водитель скорой, которому исполнилось 64 года, грозит наказание сроком до 3 лет лишения свободы. Также на такое же время ему будет запрещено управлять транспортным средством. Сейчас по данному факту проходит расследование.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что сколько людей пострадали в ДТП на Львовщине . На Львовщине 3 сентября произошла смертельная дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области. В Рудках, находящихся в Самборском районе, на улице Самборской водитель не справился с управлением и разбился. Грузовой седельный тягач марки "Рено" сбил электроопору на тротуаре и въехал в продуктовый магазин.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!