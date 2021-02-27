На Львовщине пьяный водитель напал на патрульных с лопатой

Под Львовом водитель транспортного средства после проверки на алкоголь начал крушить лопатой автомобиль сотрудников полиции. Об этом патрульная полиция сообщает в своем Facebook.

Патрульная полиция (фото из открытых источников)

На автодороге Тернополь — Львов — Рава-Русская патрульные остановили машину Renault Kangoo из-за неисправной подсветки номерного знака. Как сообщили правоохранители, мужчина пытался устранить неисправность на своей машине, но у него не получилось. Во время проверки документов у 46-летнего львовянина были обнаружены признаки опьянения. Проверка на устройстве Drager показала 1,94 промилле, что значительно превышает норму.

Когда патрульные составляли административные документы, водитель открыл багажное отделение, достал оттуда лопату и начал бить по служебному автомобилю.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.





Напомним, в аннексированном Крыму водитель на “Жигули” влетел в толпу детей, в результате чего погибла 4-летняя девочка и еще две оказались в больнице. Трагедия произошла в Джанкойском районе, в селе Новосельцево. Правоохранители уже установили, что 34-летний водитель, двигаясь со стороны полевой дороги, сначала влетел в насыпь грунта, а после — вылетел на тротуар, где находились три девочки. В результате аварии 4-летняя малышка скончалась, еще две — двух и десяти лет — получили различные травмы и сейчас находятся в больнице. В полиции говорят, что во время аварии мужчина за рулем ВАЗ был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него не было водительских прав — их мужчину лишили 4 года назад. Сейчас по факту аварии, которая привела к гибели ребенка, идет расследование.

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