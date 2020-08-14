В Крыму пьяный водитель влетел в толпу маленьких детей: есть жертвы

Вчера вечером в аннексированном Крыму водитель на “Жигули” влетел в толпу детей, в результате чего погибла 4-летняя девочка и еще две оказались в больнице. Об этом со ссылкой на МВД России сообщает ТАСС.

Трагедия произошла в Джанкойском районе, в селе Новосельцево. Правоохранители уже установили, что 34-летний водитель, двигаясь со стороны полевой дороги, сначала влетел в насыпь грунта, а после - вылетел на тротуар, где находились три девочки. В результате аварии 4-летняя малышка скончалась, еще две - двух и десяти лет - получили различные травмы и сейчас находятся в больнице.

В полиции говорят, что во время аварии мужчина за рулем ВАЗ был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него не было водительских прав - их мужчину лишили 4 года назад. Сейчас по факту аварии, которая привела к гибели ребенка, идет расследование.

Напомним, в аннексированном Крыму микроавтобус Mercedes Sprinter врезался во впереди идущий грузовик на трассе Таврида. Погибли восемь человек, четверо пострадали. По информации источника, водитель был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха. Микроавтобус ехал в сторону Симферополя, а авария произошла на прямом участке дороги.







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