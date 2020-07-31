Кровавая авария в Крыму: микроавтобус с пассажирами протаранил грузовик

Фото: Mash

В аннексированном Крыму микроавтобус Mercedes Sprinter врезался во впереди идущий грузовик на трассе Таврида. Погибли восемь человек, четверо пострадали, сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД России в пятницу, 31 июля.

"В Белогорском районе на автодороге Таврида, в районе села Русаковка водитель автомобиля Mercedes Sprinter, предварительно, уснул за рулем, допустил столкновение со впереди идущим грузовиком. В результате ДТП погибли восемь человек, четыре человека пострадали", – говорится в сообщении.

По информации источника, водитель был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха. Микроавтобус ехал в сторону Симферополя, а авария произошла на прямом участке дороги.

По предварительным данным, среди пострадавших детей нет.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в аварию попал автобус во Львовской области. В Самборском районе в районе села Большая Озимина автобус с пассажирами слетел в кювет. Как предварительно установила полиция, водитель маршрутного автобуса "Самбор-Дрогобыч" на повороте не справился с управлением.

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