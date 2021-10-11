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На Львовщине пенсионерка выпала из маршрутки прямо на проезжую часть: подробности

Водитель не проверил закрыты ли двери

11 октября 2021, 21:30
Автор:

Лиля Воробьева

На Львовщине местная жительница получила травмы, вылетев из рейсового маршрутного микроавтобуса. Об этом сообщает отдел коммуникаций Нацполиции Львовщины. Она имела место рано утром, 11 октября в населенном пункте Звенигород.

На Львовщине пенсионерка выпала из маршрутки прямо на проезжую часть: подробности

Женщина выпала из маршрутки под Львовом (фото из открытых источников)

По словам полицейских, 61-летняя пенсионерка, которая зашла в салон микроавтобуса, даже не успела и присесть, как вылетела на асфальт, прямо под колеса других машин. Потому что водитель даже не убедился, закрыты двери автобуса, он летел вперед. К счастью, львовянка только получила телесные повреждения, другие авто ее обошли.

Карета "скорой" госпитализировала пострадавшую пассажирку в местное медицинское учреждение.

Полицейские выехали на место инцидента, опросили свидетелей и теперь решают вопрос об ответственности водителя пассажирского транспорта.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что "скорая" сбила человека на переходе. Этот инцидент имел место на автостраде "Киев-Чоп", в районе населенного пункта Солонка. Момент аварии попал на видео через регистратор другого водителя, который тоже ехал по трассе. На ролике можно увидеть, как неслась лекарственная карета, даже не уменьшив скорость перед пешеходным переходом, которым в это время шел местный житель. Когда произошло несчастье, водитель медицинского авто таки остановился и присутствующие в нем медики начали спасать львовянина. По информации отдела коммуникаций Нацполиции Львовщины, 33-летний житель соседнего населенного пункта Новый Раздол, что получил травмы во время наезда, уже в больнице. Полицейские возбудили уголовное производство по ч .1 ст. 286 — нарушение правил безопасности дорожного движения УК. Водителю скорой, которому исполнилось 64 года, грозит наказание сроком до 3 лет лишения свободы.


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Источник: https://lv.npu.gov.ua/news/dtp/na-lvivshhini-zhinka-travmuvalas-vipavshi-z-marshrutki-policzejski-provodyat-rozsliduvannya/
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