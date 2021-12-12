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На Львовщине 10 детей отравились неизвестным веществом

Во Львовской области в городе Новояворовск по меньшей мере десять детей отравились неизвестным веществом

сегодня, 12:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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В городе Новояворовск, расположенном в Львовской области, при странных обстоятельствах отравились по меньшей мере 10 школьников.

На Львовщине 10 детей отравились неизвестным веществом

На Львовщине отравились 10 детей (фото из открытых источников)

Как сообщает издание "Львовской портал", ссылаясь на департамент гражданской защиты населения Львовской ОГА, все пострадавшие в день отравления посещали хоккейный матч, что проходил на местной Ледовой арене. Вернувшись с игры, дети стали жаловаться на недомогание и ухудшения самочувствия. В субботу, 11 декабря, четверых детей госпитализировали в медицинское учреждение. 

Состояние здоровья школьников, по предварительным данным, удовлетворительное. Все причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняются. О случившемся инциденте были проинформированы соответствующие службы. 

Напомним, что в Испании скончалась 90-летняя женщина. Она стала первой жертвой вспышки листериоза в результате загрязнения мясных продуктов опасной бактерией. Женщина употребляла жареное мясо той марки, которая спровоцировала вспышку заболевания, и входила в "группу риска" пациентов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в городе Коломыя на Ивано-Франковщине, произошло массовое отравление. Более 100 сотрудников предприятия почувствовали признаки пищевой интоксикации, пообедав в столовой. Состояние более 40 человек требовало срочной госпитализации.

Читайте также, что в одном из лицеев Боярки, что в Киевской области, случилась трагедия. Там две ученицы седьмого класса отравились неизвестным веществом. Сообщается, что одна из них скончалась, другую госпитализировали. Глава администрации дал поручение профильным службам провести срочное расследование случившегося. 


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Источник: https://portal.lviv.ua/news/2021/12/12/u-novoiavorivsku-10-ditej-otruilys-nevidomoiu-rechovynoiu
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