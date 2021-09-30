На локомотивы "Укрзализныци" поставляли некачественное электрооборудование

Некачественное электрооборудование на локомотивах "Укрзализныци" обнаружила Служба Безопасности Украины. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Оборудование для локомотивов, фото СБУ

Участники сделки воровали средства, которые выделялись для ремонта локомотивов поездов. По данным СБУ, детали поставлялись из-за границы, проводились через посредство коммерческих фирм. Изготовленные детали злоумышленники выдавали за свои.

Для этого фирмы-прокладки подделывали документы и сертификаты качества. "Укрзализныця" некачественные детали устанавливала на большинство тягового подвижного состава. По оценкам следствия, действия должностных лиц нанесли ущерб Украине на сумму 1,7 млн гривен. Однако, это только часть средств, говорят в ведомстве. Разоблачение схемы работниками СБУ помешало злоумышленникам получить дополнительные 1,1 млн гривен.

"Сейчас бывшему руководителю предприятия-поставщика и нынешнему руководителю одного из подразделений АО "Укрзализныця" сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог ) Уголовного кодекса Украины", — сообщают в СБУ.

Суд в ближайшее время решит, какую меру пресечения изберут злоумышленникам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что звезда шоу "Следствие ведут экстрасенсы" получил высокую должность в СБУ. Звезда популярного шоу на украинском ТВ "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк получил должность заместителя главы ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины. По словам Макарук, Лысюк был в составе охраны экс-нардепа Сергея Тигипко, а также избирался в парламент в составе фракции "Слуга народа". В 2019 он принял решение отказаться от мандата в пользу военной службы. Это, по мнению Лисюка, принесет больше пользы государству.

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