На контрольном посту мужчина начал резать себе руки: кто его остановил

На одном из контрольных постов в Сарненском районе Ровенщины мужчина с признаками алкогольного опьянения порезал ножом руки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Госпогранслужбы.

Иллюстративное фото

Пассажир микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, который остановили для проверки соблюдения пограничного режима, вышел из транспортного средства, достал нож, ругался и агрессивно вел себя. После того как мужчина с неадекватным поведением нанес себе несколько порезов, пограничники его обезоружили. Раненому дебоширу оказали помощь, на место происшествия вызвали скорую и сотрудников Нацполиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Угледарские "ждуны" с радостью встретили оккупантов после захвата города (ВИДЕО)

В Угледаре местное население, не желавшее эвакуироваться на территорию Украины, встретило оккупантов с распростертыми объятиями. Видео встречи оккупантов с местными опубликовал журналист Андрей Цаплиенко, пишет портал "Комментарии".

Люди на видео отмечают, что с 2014 года находились в условной "оккупации" со стороны Украины, жалуются, что их называли сепаратистами и ущемляли. В свою очередь оккупант на видео заявил, что всех их все равно эвакуируют из города, возможно у кого-то есть родственники в россии. А также вражеский военный не понимает, почему их называют "оккупантами".

"Кого мы оккупируем?", — удивляется он. Отметим, что город Угледар был оккупирован на этой неделе, когда украинские военные, чтобы не попасть в окружение, вышли с позиций на более выгодные.