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Главная Новости Общество происшествия На Кировоградщине попался вооруженный до зубов "черный археолог"
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На Кировоградщине попался вооруженный до зубов "черный археолог"

Топ-менеджер автозаправочной станции оказался ярым "черным археологом"

сегодня, 08:04
Автор:

Лилия Боровая

На Кировоградщине попался вооруженный до зубов "черный археолог"

Оружие, найденное у "черного археолога", фото пресс-службы СБУ

На Кировоградщине работниками Службы безопасности Украины задержан "черный археолог", который специализировался на оружии и боеприпасах времен Второй мировой войны и их продаже представителям криминалитета. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Топ-менеджер автозаправочной станции из Александрии в свободное от работы время занимался противоправным хобби, осуществляя раскопки на местах, где во время Второй мировой войны велись ожесточенные бои.

Найденное оружие и боеприпасы мужчина сбывал представителям криминалитета и даже пытался организовать реализацию незаконно полученного оружия за рубежом.

Дома у "черного археолога" хранились порох и патроны, пистолет "Наган", ружья "Мосина" и обрезы таких ружей, гранаты "Ф-1".

Действия мужчины подпадают под ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины и наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, что в СБУ рассказали детали о телефонной угрозе неизвестного убить президента Украины Владимира Зеленского и осуществить вооруженную атаку на здание Верховной Рады Украины. "Телефонный террорист" звонил напрямую в СБУ с территории Киево-Печерской лавры с телефона посторонней женщины.

Ранее "Комментарии" сообщали, что сотрудники Службы безопасности Украины на территории Черниговской области разоблачили криптоферму, организаторы которой напрямую к трансформатору подключили 150 единиц компьютерной техники. За 2 месяца деятельность "майнеров", которые генерировали криптовалюту в подпольных складских помещениях, повлекла за собой 3 млн гривен убытков, за счет вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-chornoho-arkheoloha-na-kirovohradshchyni-prodavav-zbroiu-chasiv-ii-svitovoi-viiny
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