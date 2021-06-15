logo
Русский Українська

BTC/USD

40289.70

ETH/USD

2559.46

LTC/USD

174.27

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия На Киевской таможне служащих поймали на вымогательстве взяток: что известно о схеме
commentss НОВОСТИ Все новости

На Киевской таможне служащих поймали на вымогательстве взяток: что известно о схеме

Таможенники шантажировали предпринимателей и заставляли их платить дань за беспроблемную растаможку товаров

сегодня, 18:03
Автор:

Корольова Аліна

На Киевской таможне группа служащих наладила взяточническую схему и требовала деньги у предпринимателей. Сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) удалось разоблачить махинацию таможенников и задержать их на "горячем". Об этом информирует пресс-служба СБУ.

На Киевской таможне служащих поймали на вымогательстве взяток: что известно о схеме

Задержание таможенников. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine/

В ведомстве сообщили, что организаторы "схемы" — сотрудники Государственной таможенной службы. Пользуясь служебным положением, они систематически заставляли предпринимателей платить им деньги за растаможку товаров, а взамен обещали не создавать лишних помех для этого.

Чтобы разоблачить таможенников, сотрудники СБУ провели многоэтапную спецоперацию. Группу преступников из трех человек удалось поймать как раз во время очередного вымогательства взятки. За свои, так сказать, услуги таможенники запросили почти 8000 долларов. Это — разовая сумма.

Задержанными оказались заместитель начальника отдела таможенного поста, главный государственный инспектор управления предотвращения и противодействия контрабанде Киевской таможни Гостаможслужбы. Также в схеме фигурирует их посредник — гражданское лицо.

В СБУ добавляют, что взяточническая схема таможенников была хорошо отлаженной. Они систематически требовали деньги за все группы товаров, которые проходили через них, а собранная дань шла им в карманы.

Пока продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех, кто причастен к преступной группе.

Издание "Комментарии" уже писало о том, что в Одессе руководитель подразделения ВМС ВСУ пытался "продать" должность за 10 тысяч долларов. Военнослужащий требовал деньги от сотрудника Нацполиции за вакантную должность в Государственном бюро расследований.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ssu.gov.ua/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ