На Киевской таможне служащих поймали на вымогательстве взяток: что известно о схеме

На Киевской таможне группа служащих наладила взяточническую схему и требовала деньги у предпринимателей. Сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) удалось разоблачить махинацию таможенников и задержать их на "горячем". Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Задержание таможенников. Фото: facebook.com/SecurSerUkraine/

В ведомстве сообщили, что организаторы "схемы" — сотрудники Государственной таможенной службы. Пользуясь служебным положением, они систематически заставляли предпринимателей платить им деньги за растаможку товаров, а взамен обещали не создавать лишних помех для этого.

Чтобы разоблачить таможенников, сотрудники СБУ провели многоэтапную спецоперацию. Группу преступников из трех человек удалось поймать как раз во время очередного вымогательства взятки. За свои, так сказать, услуги таможенники запросили почти 8000 долларов. Это — разовая сумма.

Задержанными оказались заместитель начальника отдела таможенного поста, главный государственный инспектор управления предотвращения и противодействия контрабанде Киевской таможни Гостаможслужбы. Также в схеме фигурирует их посредник — гражданское лицо.



В СБУ добавляют, что взяточническая схема таможенников была хорошо отлаженной. Они систематически требовали деньги за все группы товаров, которые проходили через них, а собранная дань шла им в карманы.

Пока продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех, кто причастен к преступной группе.

Издание "Комментарии" уже писало о том, что в Одессе руководитель подразделения ВМС ВСУ пытался "продать" должность за 10 тысяч долларов. Военнослужащий требовал деньги от сотрудника Нацполиции за вакантную должность в Государственном бюро расследований.

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