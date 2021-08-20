На Херсонщине пятерых детей унесло на катамаране в открытое море (ВИДЕО)

Арабатская стрелка, фото из открытых источников

Водные полицейские спасли пятерых детей, которых на катамаране унесло в открытое море. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.

Это произошло вблизи с. Генгорка на Арабатской стрелке. Героями происшествия стали несовершеннолетние, которые отдыхают в детском лагере.

Полиции о неприятности, в которую попали дети, сообщила вожатая детского лагеря, которая собственно и не уследила за детьми.

И без того опасную ситуацию осложняли погодные условия — на море был шторм, сильный порывистый ветер 10-15 м/с и дождь.

"Водные полицейские на служебном катере догнали катамаран, пересадили всех детей в катер, надели на них спасательные жилеты, а плавательное средство взяли на буксир. С детьми все хорошо, их здоровью ничего не угрожает ", — говорится в сообщении правоохранителей.

На вожатую был составлен админпротокол по ст.184 КУоАП "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей", санкция которой предусматривает вынесение предупреждения или наложение штрафа в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 850 до 1700 грн.

Ранее "Комментарии" сообщали, что на Арабатской стрелке отдыхающие нашли оригинальный способ избавления от назойливых медуз - выкапывание бассейнов прямо на побережье. Этим летом туристы жалуются вовсе не на сервис или погодные условия, потому что больше всего проблем доставляет фауна морского побережья — ядовитые медузы, бесстрашные комары и мошки.

Еще одним поводом пожаловаться на морской отдых стало цветение Черного моря, которое видно даже из космоса.

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