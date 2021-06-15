На Херсонщине полицейский подстрелил атошника

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Ольга Чародий
Инспектор полиции, который едва не спровоцировал ДТП, а
атошник вместе с побратимом догнали нарушителя и пытались выяснить отношения.
Конфликт на дороге в Херсонской области дошел до стрельбы. Об этом сообщает
"Сегодня".
Полиция (фото из открытых источников)
Полицейский, находившийся за рулем легковушки, нарушил
правила дорожного движения и едва не спровоцировал ДТП. Видеорегистратор
зафиксировал, как коп не остановился и продолжил движение. Но его настигает
авто и перекрывает путь.
В ответ на поучения Сергея – полицейский достал пистолет.
Два выстрела – и двое раненых.
В салоне, кроме Сергея, было двое его сослуживцев и трое
детей. Самому младшему всего два года, старшему – 16. Дети испугались, когда
услышали выстрелы. Сергей и его побратим получили по пуле в ногу. Пистолет был
травматическим, поэтому ранения не страшные. Но Сергей признается: не думал,
что получит ранение в тылу, когда 4 года служил на Донбассе. Сейчас
полицейский, который завершил спор на дороге выстрелами, дает показания.
Как сообщали ранее на Житомирщине мужчина ножом зарезал 67-летнюю соседку, а дочери и зятю погибшей нанес ножевые ранения в грудь. Злоумышленник с места происшествия скрылся, полиция его разыскала только в соседней Винницкой области на железнодорожном вокзале. Дочь погибшей смогли позвонить родственникам и попросить вызвать "скорую". У обоих — ножевые ранения грудной клетки. Вечером, когда они уже ушли спать, сосед выбил двери в дом и набросился с ножом. Жена стала защищать мужа. Сосед ударил ножом в грудь и ее. На крики из своей комнаты выбежала мать и начала закрывать собой дочь. Сосед вытащил ее на улицу и там убил. Более подробно читайте в нашем материале.
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Сергей
сегодня, 04:56
Два тупых клоуна хотели решить все силой как привыкли, но не получилось))))) Полицейского наградить, пидорасов посадить за злостное неповиновение полиции))))))))))))))