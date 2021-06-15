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Главная Новости Общество происшествия На Херсонщине полицейский подстрелил атошника
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На Херсонщине полицейский подстрелил атошника

Полицейский, находившийся за рулем легковушки, нарушил правила дорожного движения и едва не спровоцировал ДТП

сегодня, 03:56
Автор:

Ольга Чародий

Инспектор полиции, который едва не спровоцировал ДТП, а атошник вместе с побратимом догнали нарушителя и пытались выяснить отношения. Конфликт на дороге в Херсонской области дошел до стрельбы. Об этом сообщает "Сегодня".

На Херсонщине полицейский подстрелил атошника

Полиция (фото из открытых источников)

Полицейский, находившийся за рулем легковушки, нарушил правила дорожного движения и едва не спровоцировал ДТП. Видеорегистратор зафиксировал, как коп не остановился и продолжил движение. Но его настигает авто и перекрывает путь.

"Я ему сигналил фарами, он самостоятельно остановился. Я проехал вперед него – расстояние между машинами была метров 5 впереди. Подошел к нему, он сидел в машине, у нас началась словесная перепалка. Я начал им объяснять, кто он и что он, что так никто не ездит", – рассказывает Сергей.

В ответ на поучения Сергея – полицейский достал пистолет. Два выстрела – и двое раненых.

В салоне, кроме Сергея, было двое его сослуживцев и трое детей. Самому младшему всего два года, старшему – 16. Дети испугались, когда услышали выстрелы. Сергей и его побратим получили по пуле в ногу. Пистолет был травматическим, поэтому ранения не страшные. Но Сергей признается: не думал, что получит ранение в тылу, когда 4 года служил на Донбассе. Сейчас полицейский, который завершил спор на дороге выстрелами, дает показания.

 Как сообщали ранее на Житомирщине мужчина ножом зарезал 67-летнюю соседку, а дочери и зятю погибшей нанес ножевые ранения в грудь. Злоумышленник с места происшествия скрылся, полиция его разыскала только в соседней Винницкой области на железнодорожном вокзале.  Дочь погибшей смогли позвонить родственникам и попросить вызвать "скорую". У обоих — ножевые ранения грудной клетки. Вечером, когда они уже ушли спать, сосед выбил двери в дом и набросился с ножом. Жена стала защищать мужа. Сосед ударил ножом в грудь и ее. На крики из своей комнаты выбежала мать и начала закрывать собой дочь. Сосед вытащил ее на улицу и там убил. Более подробно читайте в  нашем материале. 



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Источник: https://www.segodnya.ua/
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Обусуждения

Сергей

сегодня, 04:56

Два тупых клоуна хотели решить все силой как привыкли, но не получилось))))) Полицейского наградить, пидорасов посадить за злостное неповиновение полиции))))))))))))))

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