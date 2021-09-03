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Главная Новости Общество происшествия На Херсонщине недовольная родительница настучала по голове учительнице
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На Херсонщине недовольная родительница настучала по голове учительнице

Родительница ударила учительницу во время родительского собрания

сегодня, 13:34
Автор:

Лилия Боровая

На Херсонщине недовольная родительница настучала по голове учительнице

Пострадавшую учительницу забрала "скорая", фото из открытых источников

В селе Благодатном на Херсонщине мать одного из учащихся лицея избила классного руководителя своего ребенка. Об этом сообщает местное издание "Херсонцы".

Известно, что инцидент произошел вечером, накануне начала учебного года, во время проведения пострадавшей родительского собрания.

Причиной недовольства родителей четвероклассников стало нежелание видеть в качестве классного руководителя заместителя директора данного учебного заведения.

Во время собрания конфликт не ограничился словесным недовольством и учитель получила по голове, в прямом смысле этого слова. Сила удара оказалась такой, что женщина потеряла сознание и пострадавшей пришлось вызывать скорую. Женщина была госпитализирована в ближайшую больницу с легкими телесными повреждениями.

Спускать рукоприкладство с рук учитель не стала и написала заявление в полицию.

Сейчас по факту происшествия ведется досудебное расследование по ст. 125 УК Украины "Умышленное нанесение легких телесных повреждений". Санкция статьи предусматривает наказание штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (до 850 грн.) или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года.

Ранее "Комментарии"сообщали, что в Виннице ассистент учителя избила ученика с синдромом Дауна за то, что мальчик во время перемены не пожелал выходить из класса в коридор, что зафиксировали установленные в кабинете видеокамеры. Мать пострадавшего ребенка из-за произошедшего не собирается забирать ребенка со школы, но вот на обидчицы имеет намерение подать в суд.


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Источник: https://khersonci.com.ua/accident/55095-v-shkole-pod-hersonom-roditeli-izbili-pedagoga.html?fbclid=IwAR0ggKidgUs1tNTqULvSgvWtzJQvxjwxkPqvJ2LeuTLqJsni99NPivvq_to
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