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На Херсонщине многодетная мать стала воровкой-рекордсменкой

Меньше чем за месяц жительница Каховки нанесла супермаркету ущерб на 36 тыс. гривен

сегодня, 16:14
Автор:

Лилия Боровая

На Херсонщине многодетная мать стала воровкой-рекордсменкой

Воровство из супермаркета, фото из открітіх источников

В городе Каховка на Херсонщине, мать троих детей установила своеобразный криминальный рекорд — меньше чем за месяц 60 раз обокрала местный супермаркет. Об этом сообщает херсонская газета "Новый день".

За 25 дней 33-летняя женщина присвоила товара на 36 тыс. гривен. Жительница Каховки орудовала в местном торговом центре по несколько раз в день, складывая в свой рюкзак товары, которые приглянулись — продукты, бытовую химию и прочее, причем не для собственного использования, а чтобы продать на рынке.

На двадцать шестой день своей криминальной практики воровка попала в руки охранников супермаркета, которые наконец заметили что-то неладное с женщиной и ее рюкзаком. После этого персонал супермаркета пересмотрел записи камер видеонаблюдения, расположенных в магазине, которые поразили — ведь за 25 дней набралось 60 фактов краж, совершенных этим лицом по одной и той же схеме.

В результате многодетную мать привлекли к уголовной ответственности. Уже правоохранительными органами было установлено, что это не первый опыт женщины в магазинных кражах, ведь ранее она уже была фигуранткой подобного дела.

Напомним, что на Херсонщине, накануне начала нового учебного года в селе Благодатном во время родительского собрания мать одного из учеников до потери сознания избила класного руководителя своего ребенка и по совместительству заместителя директора лицея.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в детском лагере на Херсонщине во время вечерних танцев стало плохо 16-летней девочке. Несовершеннолетней вызвали "скорую", которая доставила ее в Геническую районную больницк, где девочка умерла от проблем с сердцем, хотя ребенок ранее на сердце не жаловался.


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Источник: https://newday.kherson.ua/kriminalnij-rekord-vstanovila-mati-troh-ditej-na-hersonshhini/
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