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Главная Новости Общество происшествия На Херсонщине лошадь перекрасили в зебру и заставили работать в несносную жару (ВИДЕО)
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На Херсонщине лошадь перекрасили в зебру и заставили работать в несносную жару (ВИДЕО)

Украинцы крайне возмутились подобным происшествием

сегодня, 23:00
Автор:

Елизавета Черных

Жители Херсонской области перекрасили лошадь в черно-белый цвет, на подобие зебры, и заставили катать отдыхающих пляжа в жару +35 градусов. Видео инцидента обнародовал Telegram-канал hu***y_kherson, пишет "УНИАН". 

На Херсонщине лошадь перекрасили в зебру и заставили работать в несносную жару (ВИДЕО)

На Херсонщине лошадь перекрасили в зебру - фото из открытых источников

Отмечается, что перекрашенную лошадь заметили на пляже в Скадовске. На видео четко видно, как животное передвигается по пляжу, катая ребенка. Рядом с лошадью — хозяин, который ведет лошадь за уздечку.

Украинцы крайне возмутились подобным происшествием и гневно прокомментировали инцидент: 

"Бедняжка, ей, наверное, очень жарко", "Пускай на своих горбах катают людей", "Передвижные зоопарки запретили, и такую х***ю тоже нужно запретить", – пишут пользователи. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что глобальное изменение климата — одна из важнейших проблем на сегодняшний день, поскольку это явление несет социальные и психологические последствия, а также угрожает экономике и экологии. Ученые рассказали, какие виды животных могут оказаться под угрозой исчезновения. Эксперты отметили, что если Земля прогреется более чем на 3 градуса по Цельсию (выше уровня доиндустриальной эпохи), тогда островные виды животных, в том числе лемуры, голубые журавли, гигантские черепахи, а также редкие виды морских животных, могут исчезнуть. Если текущие тенденции к потеплению климата сохранятся, это может произойти уже к 2100 году.

Более серьезное потепление приведет к потере 30-50% видов биоразнообразия. Особенно пострадают тропики, где процессы вымирания уже сейчас происходят в 2-4 раза чаще, чем в умеренной зоне.


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Источник: https://www.unian.net/incidents/na-hersonshchine-loshad-perekrasili-v-zebru-i-zastavili-rabotat-v-35-gradusnuyu-zharu-video-novosti-ukraina-11465827.html
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