На Херсонщине лошадь перекрасили в зебру и заставили работать в несносную жару (ВИДЕО)

Жители Херсонской области перекрасили лошадь в черно-белый цвет, на подобие зебры, и заставили катать отдыхающих пляжа в жару +35 градусов. Видео инцидента обнародовал Telegram-канал hu***y_kherson, пишет "УНИАН".

На Херсонщине лошадь перекрасили в зебру - фото из открытых источников

Отмечается, что перекрашенную лошадь заметили на пляже в Скадовске. На видео четко видно, как животное передвигается по пляжу, катая ребенка. Рядом с лошадью — хозяин, который ведет лошадь за уздечку.

Украинцы крайне возмутились подобным происшествием и гневно прокомментировали инцидент:

"Бедняжка, ей, наверное, очень жарко", "Пускай на своих горбах катают людей", "Передвижные зоопарки запретили, и такую х***ю тоже нужно запретить", – пишут пользователи.

Ранее портал "Комментарии" писал, что глобальное изменение климата — одна из важнейших проблем на сегодняшний день, поскольку это явление несет социальные и психологические последствия, а также угрожает экономике и экологии. Ученые рассказали, какие виды животных могут оказаться под угрозой исчезновения. Эксперты отметили, что если Земля прогреется более чем на 3 градуса по Цельсию (выше уровня доиндустриальной эпохи), тогда островные виды животных, в том числе лемуры, голубые журавли, гигантские черепахи, а также редкие виды морских животных, могут исчезнуть. Если текущие тенденции к потеплению климата сохранятся, это может произойти уже к 2100 году.

Более серьезное потепление приведет к потере 30-50% видов биоразнообразия. Особенно пострадают тропики, где процессы вымирания уже сейчас происходят в 2-4 раза чаще, чем в умеренной зоне.

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