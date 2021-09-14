На границе с Беларусью СБУ обнаружила хранилище оружия

Целый арсенал оружия обнаружили сотрудники Службы безопасности Украины во время антитеррористических учений на границе с Беларусью, сообщает пресс-служба ведомства.

Арсенал оружия, фото СБУ

Неподалеку от поселка Бутово в Ровенской области спецназовцы нашли две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, восемь ручных гранат РДГ-5 с запалами к ним, пять килограммов взрывчатого вещества, два магазина к АК-74 и 170 патронов. Все это обнаружили в ходе отработки пограничной полосы госграницы Украины. Все изъятые средства спецназовцы направили на экспертизу.

"Продолжаются следственные действия для проверки информации об источниках происхождения указанных средств поражения, лиц, причастных к обустройству убежища и цели использования. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины", — сообщает пресс-служба СБУ.

В изъятии оружия работникам СБУ помогли представители Нацполиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об обысках на нескольких таможенных постах Ровенской области. И.о. руководителя Ровенской таможни Госпогранслужбы Иван Иванов пояснил, что у правоохранителей есть постановление суда о доступе к документам. Кроме того, он уточнил, что следственные действия продолжались на таможенных постах "Дубно" и "Ровно".

Также ранее было известно , что Служба безопасности Украины раскрыла схему продажи детей за границу. Правонарушители помогали иностранным гражданам в создании фиктивных браков с украинками. Впоследствии "свои" медицинские работники указывали в документах "бесплодие" жены. А это в свою очередь было основанием для использования вспомогательных репродуктивных технологий. После этого велся поиск женщины для суррогатного материнства. Как только рождался ребенок, фиктивный брак разрывался и иностранец формально получал право на вывоз новорожденного за пределы Украины.









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