На фронте погиб заслуженный артист Украины и ведущий артист Национальной академической капеллы "Думка", Игорь Воронка. О его смерти сообщила его жена Марина Раевская через социальные сети.

На фронте погиб Игорь Воронка

Марина Раевская сообщила, что похороны Игоря пока не могут состояться, так как его тело не доставлено в родной город из-за боевых действий на той территории. Он официально числится как пропавший без вести.

“Я пишу это, но до сих пор не могу в это поверить... Мы потеряли замечательного человека, отца и друга. Он навсегда останется в наших сердцах”, – написала Марина Раевская.

Коллеги Игоря тоже выразили свою скорбь. Николай Трофимов, бывший руководитель капеллы "Думка", сказал:

"Вот и в наш дом пришла беда... С глубокой скорбью сообщаем о героической гибели за независимость Украины ведущего артиста капеллы "Думка", чрезвычайно талантливого человека, заслуженного артиста Украины Игоря Воронки. Вечная слава герою! Вечная память! Царство небесное!"

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