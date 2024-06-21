Известный украинский писатель вступил в ряды ВСУ

Известный украинский писатель криминальных романов Мартин Якуб рассказал, что вступил в ряды Вооруженных Сил Украины (ВСУ). 43-летний автор, известный своими захватывающими произведениями, такими как "Не твое собачье дело" и "Мертвые модели", поделился новостью на своей странице в Facebook.

Известный украинский писатель пополнил ряды ВСУ

В публикации Якуб сообщил, что уже прошел военно-врачебную комиссию и готовится к обучению. Он также разместил фотографии в военной форме, сделанные для документов.

"Иду на контракт в ВСУ. Все бумаги готовы, ВВК прошел, фотографии красивые сделал. На следующей неделе еду в учебный центр", — написал Якуб.

Мартин Якуб является лауреатом множества литературных наград, включая престижную премию "Смолоскип" и премию "Книга года BBC-2019". Его последний культурный проект — выставка "Живые “расстрелянные'", посвященная писателям Расстрелянного Возрождения, прошла в Житомире в прошлом году и включала 15 изображений.

Более того, Якуб активно занимается благотворительностью, особенно в поддержку украинских военных. Его календарь на 2024 год, "Титаны двадцатых", который представляет фотографии авторов того времени, стал частью благотворительной инициативы. Средства от продажи календаря направляются на помощь украинским военным.

Напомним, что известный украинский писатель и активный общественный деятель Сергей Жадан объявил о своем вступлении в ряды 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия". Его примеру последовал и Евгений Турчинов, участник музыкальной группы "Жадан и собаки", который также присоединился к обучению в той же бригаде.

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