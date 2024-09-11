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На фронте погиб сын Главного раввина Украины

Прощание с героем состоится завтра в Киеве

сегодня, 16:50
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Недилько Ксения

Завтра в Центральной синагоге состоится прощание с сыном Главного раввина Украины Матьягу (Антоном), который погиб на фронте, защищая Украину. Об этом раввин сообщил на своей странице в Фейсбук.

На фронте погиб сын Главного раввина Украины

Главный раввин Украины. Фото: Фейсбук

В объявлении сообщается, что 12 сентября в 13:00 в Центральной синагоге Киева состоится прощание с сыном Главного раввина Украины Моше Асмана и Рабаит Ханы Матитьягу (Антоном) Самборским, погибшим на фронте, защищая Украину. Похоронят героя на еврейском кладбище.

На фронте погиб сын Главного раввина Украины - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты ударили Искандерами по месту сбора Сил Обороны – DeepState

Трагические кадры удара Искандерами по месту сбора или построения на открытой местности Сил Обороны возле Бездрика в Сумской области опубликовали аналитики проекта DeepState , информирует портал "Комментарии".

Отмечается, что видео было опубликовано 4 сентября на многих пропагандистских ресурсах, где виден момент удара Искандерами по скоплению наших бойцов на открытой местности. Фото – по ссылке.

Читайте также: Израиль ударил по палаточному лагерю в Газе: десятки погибших и раненых — Reuters

Израильские удары привели к образованию огромной воронки в указанной зоне безопасности на юге Газы еще до рассвета во вторник, в результате чего вспыхнули палатки и семьи оказались погребены под песком. Об этом сообщило издание Reuters, передает портал "Комментарии".

Пресс-служба правительства Газы, контролируемого ХАМАС, позже сообщила, что число погибших превысило 40 человек. Отмечается, что в результате ударов не менее 60 человек получили ранения, а многие пропали без вести.



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